Được rót thêm 81 triệu USD, một công ty game Hàn Quốc hóa "kỳ lân"

Thứ Hai, ngày 28/03/2022

Công ty này có tựa game metaverse (vũ trụ ảo) đang thu hút 4 triệu người chơi mỗi ngày.

Ở vòng gọi vốn series B, công ty game di động Haegin (Hàn Quốc) vừa huy động được tới 100 tỉ KRW, tương đương 81 triệu USD (quy đổi là hơn 1.850 tỉ đồng), chính thức gia nhập hàng ngũ các công ty “kỳ lân” tại Hàn Quốc.

Bên cạnh các nhà đầu tư hiện hữu như Bon Angels Venture Partners và Storm Ventures, tại vòng gọi vốn này, Haegin còn nhận được vốn rót từ Kakao Games, Nepture, Netmarble, KDB Industrial Bank, Lotte Ventures, NetEase và đặc biệt là "ông lớn" công nghệ VNG của Việt Nam.

Play Together là một vũ trụ ảo do Haegin phát triển.

Thành lập năm 2017, Haegin là công ty mobile game đầu tiên được niêm yết trên sàn KOSDAQ (Hàn Quốc). CEO Haegin Lee Young-il là đồng sáng lập của Comus - “cha đẻ” của các tựa game đình đám thế giới như Summer's War: Arena of the sky, Golf Star, Fishing, Home Run Battle và Combus Professional Baseball.

Ngay từ giai đoạn đầu, Haegin đã thu hút hơn 8 tỉ Won đầu tư từ Storm Ventures, Tencent, Bon Angels, Cona Venture Partners, Dev Sisters,... cũng như sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực game. Từ nền tảng này, Haegin đã ra mắt thị trường thế giới hàng loạt game đa thể loại như Home Run Clash, Overdogs, Extreme Golf, Play Together,...

Chỉ riêng những tựa game thành công nhất này đã đóng góp tới hơn 90% tổng người dùng và doanh thu toàn cầu của công ty. Đáng chú ý, tựa game metaverse Play Together đã đạt 80 triệu lượt tải toàn cầu và 4 triệu người dùng hàng ngày (DAU) trong chưa đầy 1 năm phát hành (từ tháng 4/2021).

Play Together là một casual game hỗ trợ nhiều game nhỏ, trải nghiệm cuộc sống thường nhật, tùy biến nhân vật và nhà ở,... trong môi trường chơi tự do. Play Together thu hút sự quan tâm của thị trường metaverse toàn cầu khi ký MOUs chiến lược với các đối tác lớn như IPX (tiền thân là Line Friends), Genie Music, Daehong Planning và Dot Mill, đồng thời giới thiệu nhiều nội dung đa dạng thông qua việc mở rộng thương hiệu ra bên ngoài.

Hiện tại, Haegin đang phát triển 2 tựa game mobile mới liên quan đến thể thao và game nhập vai, dự định ra mắt trong năm nay. Với khoản đầu tư mới, Haegin sẽ tích cực thúc đẩy năng lực tổng thể và mở rộng quy mô để trở thành công ty toàn cầu thông qua các hoạt động tuyển dụng nhân tài, cải thiện môi trường làm việc và hệ thống phúc lợi, cũng như mở rộng đầu tư trong mảng kinh doanh trò chơi.

