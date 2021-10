Vụ học sinh lớp 5 tử vong do smartphone phát nổ: Phụ huynh nên lưu ý gì?

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 15:20 PM (GMT+7)

Gần đây, nhiều trẻ em đã gặp tai nạn cháy nổ do sử dụng điện thoại, máy tính không có sự theo dõi và quản lý từ phía phụ huynh.

Do dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trong nước phải tiến hành dạy và học trực tuyến. Do đó, học sinh các cấp cần sử dụng các thiết bị thông minh: smartphone, máy tính bảng, máy tính xách tay hoặc PC. Tuy nhiên, do sự hiếu động của nhiều trẻ em và sự nơi lỏng trong việc quản lý, hướng dẫn con/ em khi sử dụng các thiết bị điện tử của các bậc phụ huynh, nhiều trẻ đã gặp tai nạn cháy nổ đáng tiếc.

Vào ngày 14/10 vừa qua, một nam học sinh lớp 5 (ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã tử vong khi đang học online do vừa học vừa sạc pin điện thoại. Nguyên nhân điện thoại phát nổ là do nam sinh vừa học trực tuyến vừa sạc pin điện thoại, lửa cháy bén vào quần áo khiến em bị bỏng nặng và không qua khỏi.

Cách đây không lâu, một bé trai 10 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội cũng đã tử vong do bị điện giật khi đang học trực tuyến trên máy tính. Được biết, trong lúc học, em đã bị điện giật do lấy kéo chọc vào ổ cắm điện. Nạn nhân đã được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Để tránh những tình trạng thương tâm như trên xảy ra, phụ huynh cần lưu ý những điểm sau khi cho con học online, có sử dụng các thiết bị điện tử:

1. Không vừa sạc điện thoại vừa dùng (dễ gây hư hại thiết bị hoặc cháy, nổ, gây nguy hiểm tới tính mạng)

2. Lựa chọn củ sạc smartphone chính hãng, thiết bị chính hãng, an toàn cho trẻ

3. Dạy trẻ cẩn trọng với các thiết bị điện (không dùng tay hoặc vật nhọn cắm vào ổ điện/ thiết bị điện, không chạm vào thiết bị điện tử khi tay ướt, không chạm vào dây điện bị đứt/ hở,…)

4. Giới hạn thời gian sử dụng các thiết bị điện tử

5. Cẩn trọng với các link, hộp thoại lạ

6. Hướng dẫn về các nguy cơ tiềm ẩn (rủi ro phát sinh từ môi trường ảo hoặc mạng xã hội)

