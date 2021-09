Học trực tuyến: Một số lưu ý khi sử dụng laptop để đề phòng cháy nổ

Thứ Bảy, ngày 11/09/2021 12:40 PM (GMT+7)

Nguyên nhân laptop phát nổ thường thấy là do người dùng chủ quan, sử dụng máy trong lúc đang cắm sạc.

Máy tính xách tay (laptop) phát nổ là hiện tượng hi hữu, hiếm gặp vì đa số các dòng laptop hiện nay đều có rất nhiều mạch bảo vệ khỏi các trường hợp quá áp, quá tải, quá nhiệt. Khi người dùng không sử dụng máy thì laptop chỉ hoạt động mạch sạc để hạn chế nhiệt sinh cho toàn bộ máy.

Các dòng laptop còn có cơ chế bảo vệ thông minh, như nếu pin hư thì sẽ không mở được nguồn khi cấp sạc. Tuy nhiên, tương tự như đối với điện thoại di động, trên thực tế vẫn từng có những trường hợp cháy nổ xảy ra. Trong giai đoạn nhiều học sinh đang học trực tuyến trên laptop, vấn đề này càng nên được quan tâm nghiêm túc hơn.

Người dùng cần phải sử dụng laptop đúng cách để hạn chế cháy nổ laptop. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân laptop phát nổ thường thấy là do người dùng chủ quan, sử dụng máy trong lúc đang cắm sạc. Khi vừa sạc vừa sử dụng laptop ở hiệu năng cao, toàn bộ máy sẽ tỏa nhiệt cao hơn. Đặc biệt, pin là thiết bị tiêu thụ năng lượng điện nên sẽ sinh và hấp thụ nhiệt cao hơn mức bình thường. Nếu pin kém chất lượng do đặc tính chất liệu hoặc do máy đã bị thay pin mới không đảm bảo nguồn gốc thì nguy cơ phát nổ sẽ rất cao.

Một số nguyên nhân có thể gây cháy nổ laptop:

1. Sử dụng sạc không chính hãng dẫn đến điện áp đầu ra cao hơn, ổn áp đầu ra không ổn định.

2. Laptop bị vào nước, không vệ sinh kỹ lưỡng gây chạm, chập mạch.

3. Laptop không được vệ sinh định kỳ, dễ sinh ra ẩm thấp hoặc bụi bám, khiến cho cơ chế tản nhiệt kém, cộng với nhiệt độ tỏa ra khi sạc của pin, dễ dẫn đến cháy nổ.

4. Laptop bị rơi vỡ, chấn động, khiến các mạch bảo vệ không phát huy được tác dụng như trước.

5. Sử dụng ở nơi ẩm thấp, nóng bức: Tiếp xúc trực tiếp ánh nắng gắt, đặt trên nệm, gối,...

Nếu chẳng may pin laptop bị hỏng thì nên lập tức tới các trung tâm sửa chữa uy tín để thay, không nên vừa sạc vừa sử dụng. Bạn có thể tháo rời pin ra và sạc trực tiếp, sẽ không dẫn đến phát nổ như một số trường hợp từng được báo đài đưa tin.

Ngoài việc dễ gây cháy nổ, việc bạn vừa sạc vừa sử dụng vẫn có nguy cơ rò điện nguy hiểm cho tính mạng. Hơn nữa, vừa sạc vừa sử dụng sẽ dẫn tới trường hợp điện áp cấp cho các bộ phận khác trên laptop cao hơn mức bình thường, nguy cơ gây hư hỏng máy cao.

Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ khi dùng laptop, người dùng nên:

1. Sử dụng sạc chính hãng.

2. Vệ sinh kỹ laptop, nếu không có kỹ năng vệ sinh laptop, hãy tìm đến các bệnh viện máy tính (ở nơi được phép hoạt động trong mùa dịch COVID-19).

3. Khi laptop bị rơi vỡ, có dấu hiệu lạ hay hư/chai pin, cũng hay lập tức mang máy đến các trung tâm uy tín để kiểm tra, sửa chữa.

4. Không đặt laptop lên các bề mặt cản trở việc tản nhiệt, gây nóng máy như nệm, gối, mền, sofa,...

5. Nếu phát hiện laptop nóng đột ngột hay nóng một cách bất thường, hãy tắt máy và chờ đợi máy mát hơn trước khi sử dụng lại. Đôi khi việc này xảy ra không hẳn do phần cứng mà là có ứng dụng bị lỗi đang gây ảnh hưởng tới hoạt động của máy, đặc biệt các phần mềm bẻ khóa, nhiễm virus.

