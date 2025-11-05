Việt Nam đón siêu Trăng lớn và ngoạn mục nhất năm 2025

Theo National Geographic, Trăng mọc ngày 5/11 sẽ là siêu Trăng lớn và sáng nhất năm. Siêu Trăng sẽ đạt độ tròn cực đại vào lúc 20h19 ngày 5/11 (giờ Việt Nam).

Siêu Trăng sẽ đạt độ tròn cực đại vào lúc 20h19 ngày 5/11 (giờ Việt Nam). Ảnh: Earth

Thường được gọi là "Trăng hải ly" (Beaver Moon) ở Bắc Mỹ do trùng với thời gian hải ly xây tổ vào mùa đông trước khi sông ngòi đóng băng, đây là siêu Trăng thứ hai trong ba siêu Trăng liên tiếp cuối 2025.

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), ngoài cái tên "Trăng Hải Ly", Trăng tròn tháng 11 còn được biết đến với nhiều tên dân gian khác như Trăng Băng Giá (Frost Moon), Trăng Tuyết (Snow Moon) hay Trăng Giao Thương (Trading Moon), phản ánh tập tục, khí hậu và đời sống nông nghiệp ở từng vùng thời xưa.

Các nhà thiên văn cho biết, mặc dù thời điểm chính là đêm 5/11, nhưng thời khắc đẹp nhất để chiêm ngưỡng siêu Trăng lại có thể rơi vào buổi hoàng hôn hoặc ngay khi Trăng lơ lửng trên đường chân trời phía đông ngày 6/11.

Người xem sẽ thấy ánh sáng vàng cam rực rỡ trên nền trời chạng vạng.

Một Trăng tròn trở thành “siêu Trăng” khi nó trùng pha đầy với điểm gần Trái Đất nhất trong quỹ đạo.

Năm nay, theo các chuyên gia, Trăng rơi vào vị trí rất gần – khoảng 357.000km – khiến nó trở nên “lớn hơn" và sáng hơn đáng kể so với Trăng tròn thông thường.

Cụ thể, khi Trăng ở điểm gần Trái Đất nhất, kích thước biểu kiến có thể lớn hơn đến 14% và độ sáng tăng khoảng 30%, theo Livescience.

Chính vì vậy mà Trăng của đêm 5/11 được xem là “lớn nhất – sáng nhất” trong năm 2025.

Khi Trăng tròn vừa ló lên trên đường chân trời, thường vào khoảng 18h30 – 19h30 chiều (tùy nơi), ánh sáng Mặt Trăng sẽ trải vàng, cam nhạt qua lớp khí quyển – tạo pha “hồi tụ” khiến Trăng trông lớn hơn hẳn. Các nơi lý tưởng để quan sát là bãi biển, hồ nước, ngọn đồi, sân thượng thoáng đãng.

Siêu Trăng mọc trên bầu trời Huntsville, Alabama, nơi đặt Trung tâm Không gian Marshall của NASA, ngày 19/8/2024. Ảnh: NASA

Ở Việt Nam, dù không phải vùng ôn đới như Bắc Mỹ, nhưng nếu trời quang đãng, ít mây và không nhiều khói bụi là mọi người có thể thưởng thức siêu Trăng rõ nét.

Những nơi ánh sáng đèn đô thị thấp (ngoại ô) sẽ càng tốt vì Trăng sẽ nổi bật hơn.

Theo khuyến nghị, mặc dù Trăng tròn chính thức vào đêm ngày 5/11, nhưng khung giờ hoàng hôn ngày 6/11 (khoảng 6h30 – 7h30 PM) khi Trăng vừa mọc và còn thấp gần đường chân trời lại được xem là thời điểm ngắm siêu Trăng mãn nhãn nhất.

Với mắt thường, người quan sát sẽ thấy Mặt trăng lớn hơn, sáng hơn hẳn so với những kỳ Trăng khác trong năm.

Đây là siêu Trăng thứ hai trong chuỗi ba siêu Trăng liên tiếp năm 2025, nối tiếp Trăng Mùa Thu (Harvest Moon) hồi tháng 10 và sẽ được kế tiếp bởi Trăng Lạnh (Cold Moon) vào tháng 12 tới.

Các khu vực ven biển miền Trung, miền Nam như Nha Trang, Phú Yên, hay miền Tây sông nước có thể có tầm nhìn rất tốt để ngắm siêu Trăng vì không gian mở rộng và ít ánh đèn.