Vi phạm luật riêng tư, Facebook lại bị kiện ra tòa

Thứ Ba, ngày 10/03/2020 06:55 AM (GMT+7)

Án phạt hàng trăm tỷ USD đang treo lơ lửng trên đầu Facebook nếu bị tòa án tại Australia tuyên có tội sau khi mạng xã hội bị kiện ra tòa với cáo buộc vi phạm luật riêng tư.

Vụ kiện được Ủy ban thông tin Australia (AIC) gửi lên Tòa án Liên bang hôm nay 9/3 với cáo buộc mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã vi phạm luật riêng tư của nước này khi tiết lộ thông tin dữ liệu cá nhân của người dùng nước này.

Cụ thể, theo cáo buộc mà AIC đưa ra, Facebook thông qua một khảo sát có tên This Is Your Digital Life (Đây là cuộc sống số của bạn) để tiến hành thu thập dữ liệu thông tin của 311.127 người dùng mạng xã hội nước này nhằm mục đích lập hồ sơ chính trị cung cấp cho công ty tai tiếng Cambridge Analytica sử dụng không phù hợp. Cũng theo cáo buộc của AIC, hành vi vi phạm trên của Facebook diễn ra trong khoảng thời gian 2014 và 2015.

Trong trường hợp tòa án liên bang ra phán quyết ủng hộ cáo buộc mà AIC đưa ra, hành vi vi phạm của Facebook có thể phải chịu khoản tiền phạt khủng lên tới 346 tỷ USD để bồi thường cho tất cả 311.127 người dùng mạng xã hội nước này bị ảnh hưởng, tương đương 1,1 triệu USD mỗi trường hợp.

Trước đó, khoản tiền phạt lớn nhất mà Facebook từng phải nhận ở mức 5 tỷ USD sau khi Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài hơn một năm, đánh dấu sự kiện lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.

Nguồn: http://cand.com.vn/Cong-nghe/Vi-pham-luat-rieng-tu-Facebook-lai-bi-kien-ra-toa-584967/Nguồn: http://cand.com.vn/Cong-nghe/Vi-pham-luat-rieng-tu-Facebook-lai-bi-kien-ra-toa-584967/