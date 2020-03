Phần mềm diệt virus miễn phí cho hiệu quả bảo mật đến đâu?

Thứ Hai, ngày 09/03/2020 10:00 AM (GMT+7)

Sử dụng giải pháp bảo mật miễn phí khiến doanh nghiệp dễ bị tấn công bởi các mối đe dọa tinh vi và ngày càng phức tạp.

Báo cáo mới nhất từ Kaspersky cho thấy, những lỗ hổng bảo mật tinh vi diễn ra tại nhiều doanh nghiệp ở Đông Nam Á đã khiến chủ doanh nghiệp chú trọng đầu tư nhiều hơn vào bảo mật mạng. Theo khảo sát, 79% doanh nghiệp xác nhận sẽ triển khai kế hoạch tăng cường bảo mật công nghệ thông tin bất kể có thu lại được lợi nhuận hay không, vì “cẩn tắc vô áy náy”.

Tăng cường bảo mật mạng để bảo vệ dữ liệu. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, kết quả phỏng vấn các nhà lãnh đạo kinh doanh công nghệ thông tin trên toàn cầu, bao gồm gần 300 doanh nghiệp tại Đông Nam Á cho thấy, 96% các máy trạm trong khu vực Đông Nam Á đã cài đặt các giải pháp bảo mật điểm cuối, cao hơn một chút so với mức trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 92%, và tỉ lệ trung bình toàn cầu là 87%.

Cũng theo khảo sát, hơn 10% giải pháp bảo mật đang được các doanh nghiệp trong khu vực sử dụng là phần mềm miễn phí. 19,5% cho biết đang sử dụng các giải pháp dành cho gia đình.

Những giải pháp bảo mật miễn phí có thể không phù hợp cho môi trường doanh nghiệp.

Ông Yeo Siang Tiong - Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á đánh giá: “Một tín hiệu đáng mừng là ngày càng nhiều doanh nghiệp trong khu vực đang nhận thức tầm quan trọng của việc tăng cường chống lại các cuộc tấn công mạng, kéo theo mức độ sẵn sàng đầu tư vào bảo mật mạng nhiều hơn. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là vẫn còn một số doanh nghiệp sử dụng giải pháp bảo mật điểm cuối miễn phí hoặc giải pháp chỉ dành cho gia đình.

Theo ông Yeo Siang Tiong, các giải pháp điểm cuối miễn phí có thể bảo vệ doanh nghiệp chống lại các loại virus phổ biến, nhưng doanh nghiệp dễ bị tấn công bởi các mối đe dọa tinh vi và ngày càng phức tạp hơn. Hệ thống mạng của tổ chức kinh doanh có độ phức tạp cao hơn so với hệ thống internet tại nhà, cùng lượng lớn thông tin mật và dữ liệu phức tạp ở cả doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các công ty lớn, dẫn đến việc sử dụng các giải pháp phần mềm miễn phí và dành cho cá nhân có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho toàn bộ hệ sinh thái công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

“Sự thật là vi phạm dữ liệu có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt là với những đột phá công nghệ đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyển đổi kỹ thuật số nhanh nhất có thể như hiện tại. Đó sẽ là một thách thức đối với doanh nghiệp. Những giải pháp điểm cuối là nền tảng của cơ sở hạ tầng bảo mật của tổ chức. Sự kết hợp hiệu quả các công cụ bảo mật mạng với thông tin tình báo mối đe dọa chuyên sâu có thể giúp xây dựng hệ thống công nghệ thông tin an toàn hơn cho các công ty”, ông Yeo cho biết.

Về nhân lực đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, báo cáo cho biết, gần 39,8% doanh nghiệp ở Đông Nam Á có từ 2 - 9 nhân viên IT; 6,7% doanh nghiệp cho rằng chỉ cần 1 nhân viên IT là đủ để quản lý toàn bộ hoạt động an ninh mạng. Khảo sát cũng cho thấy, 78,3% nhân viên tham gia bảo mật mạng là chuyên gia IT nội bộ; 21,4% nhân viên được thuê ngoài; trong khi 11,7% là nhân viên nội bộ không chuyên.

Ngoài ra, 42% doanh nghiệp ở Đông Nam Á không nắm chắc về các chiến lược hiệu quả để chống lại những mối đe dọa phức tạp.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-nghe/phan-mem-diet-virus-mien-phi-cho-hieu-qua-bao-mat-den-dau-1066121.ht...Nguồn: http://danviet.vn/cong-nghe/phan-mem-diet-virus-mien-phi-cho-hieu-qua-bao-mat-den-dau-1066121.html