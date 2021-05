TikTok cam kết bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến

Thứ Bảy, ngày 08/05/2021 08:24 AM (GMT+7)

TikTok vừa chính thức tham gia Technology Coalition (Liên minh Công nghệ), tổ chức toàn cầu được thành lập với mục tiêu bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ xâm phạm và lạm dụng tình dục trực tuyến.

Tham gia vào Liên minh Công nghệ cùng các tổ chức uy tín khác, TikTok hướng đến tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến và cả cuộc sống thực, từ đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về các mối nguy cơ đe doạ đến sự an toàn của người dùng trẻ.

Quá trình gia nhập Liên minh Công nghệ được xây dựng dựa trên mối quan hệ hợp tác với các tổ chức hàng đầu về an toàn trực tuyến, bao gồm Family Online Safety Institute (Viện An toàn Không gian mạng cho Gia đình), ConnectSafely (Tổ chức phi lợi nhuận ConnectSafely), National Center for Missing and Exploited Children (Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (NCMEC), DQ Institute và Internet Watch Foundation (Tổ chức Giám sát Internet)... nhằm hướng đến thúc đẩy môi trường an toàn và thân thiện cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, TikTok cũng tăng cường triển khai các Nguyên tắc tự nguyện để chống lại hành vi xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ em trên nền tảng trực tuyến, đảm bảo việc xây dựng giải pháp nhất quán và quyết liệt đối với vấn đề này.

Những tài khoản TikTok từ 13-15 tuổi sẽ được cài đặt mặc định ở chế độ riêng tư, và chỉ người dùng trên 16 tuổi mới có thể sử dụng tính năng gửi tin nhắn trực tiếp và TikTok Live. Ngoài ra còn có tính năng Gia đình Thông minh, cho phép cha mẹ liên kết tài khoản TikTok của mình với con cái để dễ dàng quản lý thời gian truy cập hoặc tìm kiếm.

