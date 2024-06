Cục diện "cuộc chiến" giữa các app đặt xe công nghệ hiện ra sao?

Siêu ứng dụng là thuật ngữ chỉ các ứng dụng di động tích hợp nhiều loại dịch vụ và tính năng trên một nền tảng duy nhất, có lượng người dùng đông đảo và hệ sinh thái dịch vụ tiện lợi, tối ưu cho người dùng, đối tác. Tại Việt Nam, các siêu ứng dụng khởi nguồn từ dịch vụ đặt xe trực tuyến đang là cuộc chơi riêng cân tài cân sức giữa “anh lớn” Grab và “chiến binh thuần Việt” Be Group.

Theo báo cáo khảo sát thị trường của Q&Me quý I/2024, Be hiện giữ vị trí thứ 2 trong cuộc đua thị phần của dịch vụ đặt xe trực tuyến với 32% thị phần người dùng thường xuyên, cạnh tranh trực tiếp với 42% của Grab, bỏ xa Gojek và GSM. Ở “địa hạt” giao thức ăn, beFood cũng đang là “ngôi sao đang lên” với lượng đơn hàng tăng 390% và lượng khách hàng tăng đến 250% chỉ sau 2 năm ra mắt.

"Cuộc chiến" app đặt xe đang có sự cạnh tranh giữa Grab và Be cho vị trí dẫn đầu.

Còn theo báo cáo e-Conomy SEA 2023 của Google, Temasek và Bain & Company, dự báo nền kinh tế số Việt Nam sẽ đạt quy mô 45 tỷ USD vào năm 2025. Đáng chú ý, bên cạnh thương mại điện tử, gọi xe và đồ ăn trực tuyến là nhóm lĩnh vực có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất với đông đảo lượng người dùng và tần suất sử dụng cao. Đây có thể coi là hai mảng dịch vụ số phổ biến nhất đối với nhu cầu tiêu dùng của thị trường Việt Nam - cũng là miếng bánh “béo bở” mà các ông lớn siêu ứng dụng đang dốc sức để chiếm lĩnh.

Trong năm 2023, người Việt chi 3 tỷ USD, tương đương 75.000 tỷ đồng cho dịch vụ gọi xe và đặt thức ăn trực tuyến. Và đặc biệt hơn, khảo sát do Q&Me thực hiện tại Hà Nội và TP.HCM - hai thị trường lớn nhất của dịch vụ đặt xe trực tuyến tại Việt Nam cho thấy, chi phí chi trả cho việc đặt xe qua ứng dụng chiếm tới gần 50% tổng chi phí di chuyển hàng tháng của người Việt - hầu hết phần lớn chi tiêu dành cho đặt xe máy.

Tại Việt Nam, Grab từng được xem là một siêu ứng dụng duy nhất khi tích hợp cả đặt xe di chuyển, đặt thức ăn và giao nhận trong cùng một ứng dụng, cho tới khi Be xuất hiện và vươn lên mạnh mẽ để tiệm cận vị trí này; còn Shopee Food và Baemin (đã rời Việt Nam) lại không có dịch vụ đặt xe di chuyển, XanhSM lại không có dịch vụ giao thức ăn.

Ở thời điểm hiện tại, vị trí độc tôn của Grab dần lung lay khi Be đang từng bước phát triển thành một siêu ứng dụng thuần Việt với con số tăng trưởng ấn tượng và những bước tiến đáng kể từ sau đại dịch COVID-19. Hiện, Be là siêu ứng dụng thuần Việt duy nhất đang ngang tầm đối chọi với 2 kỳ lân tỷ đô là Grab và Shopee ở các mảng này.

Kết quả khảo sát của Q&Me còn cho thấy, dù Grab vẫn đang dẫn đầu thị trường nhưng riêng trong phân khúc người dùng trẻ tuổi từ 16 - 23 tuổi, Be đang chiếm thế thượng phong với 45% người dùng đặt xe máy trong 3 tháng gần nhất. Hồi 3 năm trước, thị phần của Grab chiếm khoảng 60%, Gojek chiếm 19% và Be chiếm 18%. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa Grab và Be đang dần được thu hẹp.

Chào đời sau Grab đúng 5 năm, Be hiện tại đã tăng gần gấp đôi thị phần của mình so với khi mới ra mắt, thu gọn khoảng cách đáng kể giữa 2 siêu ứng dụng. Đặc biệt với dịch vụ đặt xe máy, Be có sự phát triển đáng kinh ngạc khi chiếm lĩnh 1/3 thị phần xe máy công nghệ, “phủ sóng” với hơn 300.000 tài xế. Còn với beFood, chỉ sau 2 năm, số lượng cửa hàng, quán ăn tăng trưởng đến 7 lần và tần suất khách đặt món hàng tháng tăng đến 160%.

Có thể thấy, với mức phát triển tăng 5 lần sau COVID-19, Be đã vượt xa quy mô 2 năm trước và phần còn lại của thị trường, đối đầu trực tiếp với Grab và Shopee ở những sản phẩm và dịch vụ trụ cột của nền kinh tế số Việt Nam, phục vụ hàng chục triệu người dùng về nhu cầu đi lại, ăn uống và giao hàng.

Không chỉ tăng trưởng "thần tốc", Be cũng dần chiếm được sự tin tưởng của các khách hàng Việt, thông qua việc có thêm 5 triệu khách hàng mới tại Hà Nội và TP HCM chỉ trong giai đoạn 2022 - 2023, trong khi tần suất sử dụng toàn ứng dụng tăng trung bình 2 lần, tỷ lệ duy trì khách hàng trung thành sử dụng dịch vụ đặt xe máy của siêu ứng dụng này đang ở mức cao nhất thị trường, theo báo cáo thị trường quý I/2024 của Q&Me.

Trong tương lai, cuộc chiến giữa một kỳ lân châu Á sừng sỏ như Grab và một chiến binh nội địa có sự đầu tư bài bản, vững mạnh như Be chắc hẳn sẽ còn nhiều điều thú vị để quan sát và theo dõi.

