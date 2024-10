One UI 7.0 sẽ là bản cập nhật “tồn tại ngắn nhất trong lịch sử Samsung”

Ban đầu, nhiều nguồn tin dự đoán rằng bản beta của One UI 7 sẽ được phát hành vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, nhưng điều này đã không xảy ra. Ngay cả khi Samsung chính thức thông báo rằng bản beta của One UI 7 được phát hành vào cuối năm nay trước khi phiên bản ổn định được phát hành cùng dòng Galaxy S25 vào đầu năm sau, vẫn có sự hoài nghi cho kế hoạch này.

Bản beta của One UI 7.0 sẽ được triển khai vào cuối năm nay.

Chuyên gia rò rỉ Ice Universe đã đưa ra nghi vấn về thời gian phát hành này khi cho biết One UI 7.0 có thể trở thành bản phát hành “ngắn nhất trong lịch sử” của Samsung. Theo thông tin rò rỉ, dòng Galaxy S24 dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm One UI 7 vào tháng 12/2024. Nhưng đến tháng 1/2025, Galaxy S25 Ultra hoặc thậm chí bao gồm cả các thành viên Galaxy S25 khác sẽ ra mắt với One UI 7.1 thay vì One UI 7.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là thông tin chưa được xác thực và Ice Universe cùng nhiều nguồn rò rỉ khác đã từng đưa ra những dự đoán không chính xác về thời gian phát hành của One UI 7 beta. Tại Hội nghị các nhà phát triển do Samsung tổ chức vào rạng sáng ngày 4/10, mặc dù công ty khẳng định rằng One UI 7 sẽ đi kèm với Galaxy S25 nhưng không làm rõ rằng liệu đó là phiên bản 7.0 hay 7.1. Đó là lý do tạo ra nhiều thông tin rò rỉ khác nhau.

Nhưng One UI 7.1 có thể được ra mắt cùng dòng Galaxy S25 vào đầu năm sau.

Được biết, các mẫu smartphone Galaxy cao cấp gần đây của Samsung thường khởi đầu cho các bản nâng cấp nhỏ của One UI, thường được phát hành dưới dạng bản cập nhật điểm như x.1 trên dòng S và x.1.1 trên các thiết bị màn hình gập dòng Z. Nếu Samsung phát hành One UI 7.1 trên Galaxy S25 như truyền thống, điều đó có nghĩa One UI 7 thực sự có một “tuổi đời” rất ngắn ngủi.

