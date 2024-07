OneUI 7 sẽ có điều thú vị cho người dùng Samsung Galaxy

Nếu thông tin chính xác, việc ra mắt One UI 7 sẽ tuân theo lịch trình của năm trước. Vào năm ngoái, bản cập nhật One UI 6 đã được phát hành sau khi nó được tiết lộ tại SDC 2023 diễn ra vào ngày 5/10. Có thể Samsung cũng sẽ triển khai One UI 7 theo cách tương tự.

One UI 7 được phát triển dựa trên Android 15.

Chưa rõ thời điểm phát hành cụ thể nhưng báo cáo mới đến từ nguồn rò rỉ IceUniverse trên X cho thấy One UI 7 sắp tới có thể mang đến một thiết kế lại lớn và cũng được cho là mang đến thay đổi lớn nhất trong lịch sử One UI. Nguồn tin nói thêm rằng One UI 7 dự kiến sẽ mang đến những thay đổi lớn cho các biểu tượng vì chúng đang được vẽ lại.

Tuyên bố “biểu tượng được vẽ lại” của IceUniverse cho thấy Samsung có thể áp dụng thiết kế biểu tượng hoàn toàn mới cho One UI 7. Hơn nữa, các nguồn tin cũng suy đoán rằng Samsung có thể giới thiệu các tùy chọn tùy chỉnh biểu tượng ứng dụng gốc. Hiện tại, người dùng Galaxy phải sử dụng ứng dụng Good Lock để cải tiến biểu tượng.

Các biểu tượng ứng dụng trên One UI 7 sẽ được thiết kế lại.

One UI 7 sẽ dựa trên hệ điều hành Android 15 mà Google sẽ chính thức giới thiệu vào tháng 8/2024 cùng với sự ra mắt của dòng Pixel 9. Bên cạnh đó, bản cập nhật One UI 7 cũng dự kiến ​​sẽ mang đến một ngăn kéo ứng dụng cuộn dọc cùng nhiều khả năng Galaxy AI mới được Samsung cập nhật.

Cuối cùng, báo cáo nói thêm rằng Samsung hiện đang thử nghiệm bản cập nhật One UI 7 trên nhiều điện thoại Galaxy. Đáng chú ý, dòng Galaxy S24 Plus, Galaxy S23 Ultra và Galaxy S22 đã được phát hiện trên Geekbench chạy bản cập nhật One UI 7 dựa trên Android 15.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]