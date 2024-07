Samsung trì hoãn bản cập nhật đang được mọi người mong đợi

Công việc này được cho là gần như đã hoàn tất khi có thông tin cho biết Samsung sẽ ra mắt phiên bản beta đầu tiên của One UI 7 vào ngày 29/7. Tuy nhiên, thông tin mới cho thấy nhà sản xuất Hàn Quốc đã trì hoãn bản beta của phiên bản giao diện dựa trên Android 15 này. Lý do cho sự chậm trễ bắt nguồn từ bản cập nhật One UI 6.1.1.

One UI 7 beta đã không thể triển khai như kế hoạch.

Như đã biết, Samsung gần đây đã giới thiệu mẫu smartphone màn hình gập thế hệ tiếp theo của mình, bao gồm Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6. Tính năng đáng chú ý nhất của những chiếc điện thoại này là One UI 6.1.1 dựa trên Android 15 và các khả năng AI đi kèm. Hiện tại, công ty đang chuẩn bị mang những tính năng này đến nhiều người dùng hơn bằng cách tung bản cập nhật One UI 6.1.1 cho các mẫu máy khác.

Tuy nhiên, trong khi Samsung đang bận rộn phân phối bản cập nhật One UI 6.1.1, họ cũng lo ngại về việc khởi chạy bản One UI 7 beta dựa trên Android 15, bởi điều này có thể khiến người dùng mất tập trung và làm giảm tác động của One UI 6.1.1. Ngoài ra, công ty cũng muốn tránh mọi sự cố kỹ thuật có thể xảy ra.

One UI 7 được mong đợi nhờ những cải tiến lớn về giao diện.

Hơn nữa, các báo cáo từ những người có quyền truy cập sớm vào One UI 7 mô tả phiên bản này “rất có vấn đề”, và điều này dường như xác nhận khả năng xảy ra. Có vẻ bản giao diện beta đầu tiên dựa trên Android 15 của Samsung bị trì hoãn vì công ty đang bận rộn với các bản cập nhật One UI.

Dẫu vậy, người dùng vẫn hy vọng Samsung sẽ sớm phát hành One UI 7 bởi đây là phiên bản dự kiến ​​sẽ mang đến những thay đổi mới mẻ cho smartphone Samsung Galaxy, đặc biệt là về mặt thiết kế.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]