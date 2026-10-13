Nhìn lại 20 năm "tiến hóa" của pin iPhone từ thế hệ đầu đến nay

Sau gần 20 năm kể từ ngày chiếc iPhone nguyên bản ra mắt, dung lượng pin trên dòng điện thoại của Apple đã ghi nhận mức tăng đáng kể từ 1.400 - 4.288 mAh trên mẫu iPhone 18 Pro.

Cùng với sự thay đổi về dung lượng, tốc độ nạp năng lượng cũng rút ngắn vượt bậc khi thiết bị đời mới có thể sạc tới 50% pin chỉ trong 15 phút, thay vì mất gần hai giờ để sạc 90% như phiên bản năm 2007.

Ở thế hệ đầu tiên, viên pin 5,18 Wh mang lại hơn 8 giờ đàm thoại và 7 giờ xem video, nhưng phải tốn thêm tới 1,5 giờ chỉ để nạp lượng pin từ 90 - 100%. Đến nay, mẫu iPhone 18 Pro Max đạt dung lượng 21,75 Wh và mẫu iPhone 17 năm ngoái mang lại 30 giờ phát video, song mức tăng này chủ yếu đến từ việc tăng kích thước cell pin thay vì đột phá nền tảng.

Mẫu iPhone đầu tiên ra mắt năm 2007.

Trong bối cảnh các công nghệ pin thế hệ mới chưa thể thương mại hóa khiến smartphone vẫn phụ thuộc vào sạc dự phòng, bước tiến thực chất lại nằm ở công nghệ sạc nhanh phổ biến từ năm 2013 với chuẩn USB PD 3.0 công suất 60W qua cổng USB-C. Dù vậy, hiệu quả sạc nhanh thực tế không đồng nhất giữa các thiết bị mà phụ thuộc chặt chẽ vào công suất tiếp nhận của từng dòng máy cùng củ sạc và cáp kết nối đi kèm.

Hiện tại, cả Apple và Google đều áp dụng chuẩn chung USB PD thay vì tạo giao thức độc quyền, cho phép các mẫu máy mới hơn tiếp nhận công suất cao hơn để rút ngắn thời gian nạp điện.

Song song với đó, thị trường còn tồn tại các định dạng khác như Quick Charge 5 trên điện thoại Samsung và Nokia với tốc độ nhỉnh hơn, hay Warp Charge 65 độc quyền của OnePlus cho phép nạp lượng pin đủ dùng gần một ngày trong 15 phút nhưng đòi hỏi bộ phụ kiện chuyên dụng.

iPhone 17 Pro Max của năm 2025 và cổng sạc Type-C với tốc độ nạp pin nhanh hơn.

Sự thiếu vắng một tiêu chuẩn thống nhất chung giữa các nhà sản xuất đang tiếp tục khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc lựa chọn thiết bị sạc tối ưu. Sau gần hai thập kỷ phát triển, ngành công nghiệp di động vẫn chưa thể tìm ra một giải pháp sạc nhanh vạn năng duy nhất cho mọi dòng điện thoại thông minh.