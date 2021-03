Mina Ninh Dương Lan Ngọc trong Liên Quân Mobile: Cách nhận skin miễn phí

Thứ Ba, ngày 02/03/2021 15:00 PM (GMT+7)

Game thủ Liên Quân Mobile trên toàn server có thể nhận skin Chị Đại Lắm Chiêu miễn phí thông qua các thử thách Kéo - Búa - Bao.

Liên Quân Mobile và Ninh Dương Lan Ngọc vừa hợp tác để tạo ra nhân vật có biệt hiệu Mina siêu "hot". Dịp này, nhà phát hành mang đến cho các game thủ skin mới Mina Chị Đại Lắm Chiêu dành riêng cho "ngọc nữ" nói trên. Game thủ trên toàn server có thể nhận skin này miễn phí thông qua các thử thách cùng với những phần quà đặc biệt khác.

Ninh Dương Lan Ngọc vào vai nhân vật Mina trong Liên Quân Mobile.

Theo đó, bắt đầu từ 3/3, các game thủ đăng nhập vào trang mina.lienquan.garena.vn để tham gia sự kiện Thử thách Lan Ngọc. Người chơi làm nhiệm vụ để lấy lượt chơi Kéo - Búa - Bao với Ninh Dương Lan Ngọc. Khi thắng được cộng điểm, thua bị trừ điểm, hòa giữ nguyên điểm. Tích đủ điểm sẽ nhận được phần thưởng trang phục Mina Chị Đại Lắm Chiêu.

Đặc biệt, mỗi ngày sẽ có 1 cơ hội chọn con số may mắn. Nếu đúng, người chơi sẽ được nhân điểm số khi thắng với hệ số bất kỳ. Nếu chọn sai, số điểm giành được sau mỗi lượt chơi sẽ giữ nguyên. Ngoài ra, khi thu thập đủ 3 huy hiệu Kéo - Búa - Bao, người chơi sẽ tham gia vào Vòng Quay May Mắn và có cơ hội nhận them trang phục, tướng và điểm số.

Trước Ninh Dương Lan Ngọc, một nhân vật nổi tiếng khác trong showbiz Việt là Sơn Tùng MT-P cũng đã vào game Free Fire với nhân vật Skyler. Skyler được trang bị kỹ năng bá đạo "Hủy diệt băng thành", giúp anh hoàn thành sứ mệnh trong những trận chiến.

Nguồn: http://danviet.vn/mina-ninh-duong-lan-ngoc-trong-lien-quan-mobile-cach-nhan-skin-mien-phi-502021...Nguồn: http://danviet.vn/mina-ninh-duong-lan-ngoc-trong-lien-quan-mobile-cach-nhan-skin-mien-phi-5020212314583541.htm