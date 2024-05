Microsoft chính thức công bố Copilot+ cho máy tính AI

Microsoft vừa chính thức ra mắt Copilot+PC, dòng máy tính PC được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, đánh dấu bước tiến mới trong ngành công nghệ máy tính.

Copilot+PC là những chiếc laptop được trang bị chip Snapdragon X Elite mạnh mẽ của Qualcomm, mang đến hiệu suất vượt trội và khả năng xử lý thông tin thông minh. Điểm nổi bật của dòng máy tính này là khả năng ghi nhớ và truy xuất thông tin nhanh chóng, hỗ trợ người dùng tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Những chiếc máy tính AI đầu tiên của Microsoft.

Tính năng nổi bật của Copilot+PC:

- Recall: Tính năng ghi nhớ "siêu phàm", cho phép người dùng truy xuất nhanh chóng mọi thông tin đã từng thao tác trên máy tính, bao gồm email, website, tài liệu, v.v.

- Chú thích trực tiếp: Hỗ trợ chú thích trực tiếp cho video trên Windows 11, giúp người khiếm thính dễ dàng tiếp cận nội dung.

- Cải tiến AI cho Image Creator: Nâng cao khả năng chỉnh sửa ảnh và sáng tạo nội dung bằng trí tuệ nhân tạo.

- Phiên bản Arm của các ứng dụng phổ biến: Adobe Photoshop, DaVinci Resolve Studio,... được tối ưu hóa cho nền tảng Arm, mang đến trải nghiệm mượt mà và hiệu quả.

Điều đáng chú ý là Microsoft cho biết NPU của Qualcomm cung cấp hiệu suất 40-45 TOPS, gấp khoảng 4 lần so với NPU trong Meteor Lake của Intel và nhiều hơn so với mức 16 TOPS do Ryzen AI của AMD cung cấp.

Microsoft cho biết thế hệ PC hỗ trợ AI mới này sẽ có thể làm được những điều mà máy tính trước đây không thể thực hiện. Theo công ty, chìa khóa không chỉ nằm ở NPU mà còn là sự kết hợp của các tính năng chạy trên các mô hình ngôn ngữ lớn trên đám mây và các mô hình nhỏ trên thiết bị.

Sự ra mắt của Copilot+PC đánh dấu bước tiến mới trong ngành công nghệ máy tính, mở ra tiềm năng to lớn cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các thiết bị di động. Với hiệu năng mạnh mẽ, tính năng thông minh và thiết kế hiện đại, Copilot+PC hứa hẹn sẽ là lựa chọn tối ưu cho người dùng yêu thích công nghệ và mong muốn tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Copilot+PC sẽ được cung cấp bởi các nhà sản xuất uy tín như Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Samsung và Microsoft Surface. Giá khởi điểm từ 999 USD và sẽ có mặt trên thị trường vào ngày 18/6.

