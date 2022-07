Mẫu giày thông minh giúp bạn kiếm tiền khi chạy bộ

Mới đây, thương hiệu RUN Together Việt Nam đã ra mắt mẫu giày thể thao có gắn chip công nghệ NFC đầu tiên tại Việt Nam.

Giày được thiết kế đặc biệt cho những người chạy bộ với công nghệ bọt khí Eva, mang lại cảm giác đàn hồi êm ái cho bàn chân nhưng vẫn giữ được trọng lượng nhẹ cần thiết.

Phần đế giày cao 5 cm được làm bằng cao su nguyên khối, hạn chế ma sát trơn và mòn. Phần trên của giày được làm từ chất liệu cao cấp, mềm mại, dễ dàng vệ sinh.

Màu sắc trẻ trung, nổi bật dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau, tạo nên những outfit đẹp khi đi chơi, dạo phố, đi học, tập luyện thể dục, thể thao…

Đặc biệt, công nghệ NFC chính là điểm nổi bật của giày RUN Together so với các thương hiệu khác trên thị trường. Theo đó, trong mỗi đế giày RUN Together đều được gắn một chip NFC cho phép kết nối với ứng dụng RUN Together trên smartphone. Từ đó, đồng bộ giày thật và giày ảo trong ứng dụng để người dùng dễ dàng tập luyện chạy bộ mỗi ngày.

Người dùng có thể tải ứng dụng RUN Together về điện thoại (hệ điều hành Android hoặc iOS) và quét chip NFC trên giày để kích hoạt giày NFT trên ứng dụng.

Ứng dụng RUN Together sẽ giúp đo số bước chân, số kilomet quãng đường chạy, ghi lại các tuyến đường, lập bản đồ đường chạy, thống kê và phân tích quá trình luyện tập.

Đặc biệt, người dùng còn có thể kiếm tiền, đổi quà, nhận voucher thông qua việc chạy bộ để tích lũy token mỗi ngày.

“Với RUN Together, những đôi giày chạy bộ sẽ trở nên giá trị và ý nghĩa hơn, bởi ngoài việc bảo vệ đôi chân, người dùng còn có thể kiếm tiền với giày RUN Together”, ông Nguyễn Nhật Khánh, CEO RUN Together, chia sẻ.

Giày RUN Together gồm có 3 màu vàng, xanh, cam (kích cỡ 36-44) cùng mức giá khuyến mãi chỉ 849.000 đồng.

Cũng tại sự kiện này, RUN Together còn kí kết hợp tác với quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FundGo, thương hiệu giày thể thao Việt Nam Goya và công ty công nghệ MoonLab.

