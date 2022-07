Qualcomm “úp mở” về chipset thế hệ tiếp theo cho đồng hồ thông minh

Theo Gadget360, Qualcomm đã giới thiệu thế hệ tiếp theo của chipset Snapdragon Wear dành cho đồng hồ thông minh trên Twitter. Tuy nhiên, nhà sản xuất chip không đưa ra bất kỳ thông tin nào về tên của SoC cũng như USP của nó.

Chipset mới được cho là vẫn đi theo phong cách đặt tên của Qualcomm và sẽ là sự kế thừa của chipset Snapdragon Wear 4100+. Quá trình phát triển được cho là diễn ra sau khoảng 1 tháng khi công ty có trụ sở tại San Diego (Mỹ) tiết lộ Snapdragon 8+ Gen 1, một phiên bản nâng cấp của SoC hàng đầu của hãng và SoC Snapdragon 7 Gen 1 - người kế nhiệm của SoC Snapdragon 778G.

Qualcomm đã đưa ra thông báo qua một đoạn video ngắn thể hiện rất rõ ràng hình ảnh về một chipset và một chiếc đồng hồ thông minh. Chú thích của dòng tweet có nội dung “The clock is ticking on something big”, gợi ý rõ ràng về một chipset dành cho thiết bị đeo.

Chipset mới dành cho đồng hồ thông minh vừa được Qualcomm giới thiệu.

Hiện vẫn chưa rõ tên và tính năng của chipset vừa được tiết lộ, nhưng nó có thể được gọi là Snapdragon Wear 5100 Platform - theo cách đặt tên của Qualcomm. Công ty cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về các đối tác sẽ sử dụng nền tảng chipset này.

Sản phẩm cuối cùng của Qualcomm - Snapdragon Wear 4100+ - được ra mắt vào năm 2020. Nó được cho là mang lại hiệu suất cao hơn 85% so với nền tảng Snapdragon Wear 3100 và giảm mức tiêu thụ năng lượng. Qualcomm nói rằng chipset 4100+ sử dụng công nghệ xử lý năng lượng thấp 12nm để mang lại thời lượng pin kéo dài lên đến 25%. Nó đi kèm với bộ xử lý AON cung cấp hỗ trợ lên đến 64K màu, theo dõi nhịp tim liên tục, đếm bước đi, báo thức, hẹn giờ và cảm ứng.

Đầu năm nay, Qualcomm cũng đã ra mắt SoC Snapdragon 8+ Gen 1 - bản nâng cấp cho nền tảng Snapdragon 8 Gen 1 - và SoC Snapdragon 7 Gen 1 là người kế nhiệm của SoC Snapdragon 778G. Snapdragon 8+ Gen 1 được cho là mang lại hiệu suất CPU nhanh hơn tới 10% và hiệu suất năng lượng được cải thiện 30% so với Snapdragon 8 Gen 1. Snapdragon 7 Gen 1 được quảng cáo là cung cấp khả năng hiển thị đồ họa nhanh hơn 20% so với người tiền nhiệm của nó.

Nguồn: http://danviet.vn/qualcomm-up-mo-ve-chipset-the-he-tiep-theo-cho-dong-ho-thong-minh-502022157812...Nguồn: http://danviet.vn/qualcomm-up-mo-ve-chipset-the-he-tiep-theo-cho-dong-ho-thong-minh-50202215781228468.htm