6 cách bảo vệ điện thoại thông minh trước kẻ trộm

Thiết lập mã PIN hoặc xác thực sinh trắc học

Một trong những điều đầu tiên cần làm với điện thoại là đặt mã PIN để mở khóa thiết bị. Không thể mở khóa thiết bị nếu không có mã PIN, điều này ít nhất cũng bảo vệ dữ liệu và tài khoản bạn đã liên kết với điện thoại trước kẻ trộm.

Cài đặt mật mã cho điện thoại để bảo mật dữ liệu và tài khoản.

Ngoài ra có một loại xác thực an toàn hơn mã PIN (và nhận dạng khuôn mặt), đó là xác thực bằng dấu vân tay. Tùy chọn này nên được kích hoạt trên điện thoại của bạn nếu chúng hỗ trợ.

Trên Android, mở Settings (Cài đặt) > Security (Bảo mật) > Fingerprint (Vân tay) để thiết lập vân tay mới.

Đối với iPhone, mở Settings (Cài đặt) và chọn Face ID & Passcode nếu bạn có Face ID hoặc Touch ID & Passcode nếu thiết bị của bạn có xác thực vân tay bằng nút Home. Tiếp theo, chạm vào Turn Passcode On (Bật mật mã) hoặc Change Passcode (Đổi mật khẩu) để thực hiện những thay đổi cần thiết.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt mã PIN cho thẻ SIM, giúp điện thoại an toàn hơn bằng cách sử dụng (Cài đặt) > Security (Bảo mật) > SIM Lock (Khóa SIM).

Kích hoạt khả năng theo dõi vị trí thiết bị

Một tùy chọn khác cũng rất quan trọng để tăng thêm tính an toàn là bật dịch vụ theo dõi vị trí điện thoại. Trên Android, nó được gọi là Find My Device; trên iPhone, tính năng này được gọi là Find My.

Hãy bật khả năng theo dõi vị trí của điện thoại thông minh.

Trên Android, đi tới Settings (Cài đặt) > Security (Bảo mật) > Find My Device và chuyển trạng thái sang On (Bật). Bạn có thể sử dụng ứng dụng Find My Device hoặc trang web để xem vị trí của điện thoại.

Trên iPhone, sử dụng Settings (Cài đặt) > nhấn vào tên của bạn > Find My > Find My iPhone > bật tùy chọn Share My Location (Chia sẻ vị trí của tôi). Khi cần kiểm tra vị trí của điện thoại, hãy truy cập dụng ứng dụng Find My hoặc trang chủ của iCloud và đăng nhập bằng tài khoản iCloud của bạn.

Cài ứng dụng chống trộm trên điện thoại

Ngoài công cụ tích hợp để theo dõi điện thoại bị mất, cũng có nhiều ứng dụng chống trộm cho Android và iPhone. Các công cụ theo dõi này có thêm tính năng bổ sung như chụp ảnh bất kỳ ai nhập sai mã PIN, cùng với các biện pháp “nặng đô” khác như xóa dữ liệu từ xa và báo động bằng âm thanh.

Sử dụng ứng dụng chống trộm cho điện thoại cũng là một giải pháp.

Một ứng dụng chống trộm điện thoại thông minh nên được cài đặt để đảm bảo an toàn. Những ứng dụng nổi bật gồm có Cerberus (www.cerberusapp.com/downloads), Anti-Theft Alarm (Google Play Store), McAfee Mobile Security (Google Play Store), CrookCatcher (Google Play Store) và Prey (Google Play Store).

Sử dụng ốp điện thoại có khả năng chống trộm

Những chiếc ốp lưng có dây đeo quanh cổ hoặc vòng vào cổ tay là một cách tuyệt vời để bảo vệ thiết bị của bạn khỏi việc bị “chôm” mất một cách âm thầm.

Sử dụng ốp lưng có khả năng chống trộm để thiết bị luôn “dính” trên người bạn.

Gắn điện thoại những chiếc ốp lưng như vậy sẽ đảm bảo thiết bị luôn được giữ ở một vị trí không dễ lấy và có vật cản. Việc cố gắng đánh cắp một chiếc điện thoại được “móc” vào người bạn sẽ giống với một cuộc tấn công hơn, điều mà hầu hết những tên trộm vặt thường tránh.

Mang theo điện thoại khi chạy bộ? Đã có băng đeo chuyên dụng

Phụ kiện này vô cùng lý tưởng cho những ai thích tập thể dục, băng đeo điện thoại (còn gọi là phone armband) sẽ giữ cho thiết bị an toàn khỏi những tên trộm.

Băng đeo này sử dụng rất đơn giản, được lồng vào cánh tay với điện thoại giấu bên trong và được bảo vệ bằng một khóa kéo ẩn. Nó được thiết kế để mang lại sự thoải mái với chất vải nhẹ, co giãn, thoáng khí và có thể được sử dụng để đựng các vật dụng khác. Vì vậy, bạn có thể mang theo cả thẻ ngân hàng, chìa khóa và các vật dụng nhỏ khác.

Băng đeo điện thoại sẽ thích hợp khi chạy bộ ngoài trời.

Nếu bạn lo lắng về việc mất cắp điện thoại khi đang tập thể dục hay chạy bộ bên ngoài, thì băng đeo điện thoại là một giải pháp hữu hiệu.

Cảnh giác trước những tên trộm ngày càng tinh vi

Nhiều kẻ trộm sẽ tiếp cận mục tiêu mà không cần lý do được hoạch định từ trước. Nên hãy giữ điện thoại ở nơi khuất tầm nhìn là bước đầu tiên để tránh bị trộm.

Nhưng với những kẻ cố ý tiếp cận bạn, chúng sẽ cố gắng đánh lạc hướng bạn. Với một số hành động như:

Hỏi giờ. Khi nhận được câu hỏi, phản ứng tự nhiên của bạn sẽ là tìm đồng hồ ở gần bạn nhất, dĩ nhiên đó là chiếc điện thoại thông minh. Sử dụng điện thoại trước mặt kẻ xấu sẽ tạo cơ hội cho hành vi trộm cắp của chúng. Vì vậy, nếu ai đó hỏi giờ bạn, đừng nên lấy điện thoại ra xem; hãy từ chối hoặc nói ra bất kì mốc giờ nào đó theo ý bạn.

Những chuyến xe buýt công cộng đông đúc luôn là nơi săn lùng của những tên trộm, vì chúng có thể dễ dàng lấy điện thoại và tẩu thoát trước khi bạn có cơ hội phản ứng. Trong trường hợp này, hãy luôn nhận thức được môi trường xung quanh, đồng thời để điện thoại ở nơi khó lấy như túi trong của áo khoác.

Ngoài ra, cũng có rất nhiều tình huống dàn cảnh để đánh lạc hướng khi bạn trên đường. Theo nguyên tắc chung, nếu một người lạ tiếp cận bạn từ bất kỳ hướng nào, hãy tiếp tục bước đi. Khi làm điều này, hãy đảm bảo rằng:

- Vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.

- Giữ điện thoại nằm ngoài tầm với.

- Đi vào cửa hàng gần nhất.

- Sự an toàn của bạn là quan trọng nhất. Nếu bạn bị đe dọa về thể chất, đừng mạo hiểm tính mạng chỉ vì chiếc điện thoại.

