Intel chính thức công bố card đồ họa thách thức AMD và Nvidia

Intel vừa chính thức công bố dòng card đồ họa rời Intel Arc B (tên mã Battlemage), gồm Arc B580 (12GB) và B570 (10GB). Bên cạnh tối ưu cho gaming, Intel Arc B580 và B570 còn hỗ trợ tăng tốc xử lý các ứng dụng liên quan đến AI. Các công cụ Intel Xe Matrix Extensions (XMX) AI đi kèm bổ trợ cho công nghệ XeSS 2 mới, bao gồm ba công nghệ kết hợp để tăng cường hiệu năng xử lý, độ mượt mà của hình ảnh và khả năng phản hồi.

Card đồ họa Arc B580.

Cụ thể, dòng card đồ họa Intel Arc B mới sử dụng kiến trúc Xe2 mới nhất của Intel vốn được tối ưu hóa để cải thiện hiệu năng và tiết kiệm năng lượng trên mỗi nhân xử lý với ít tác vụ phụ chạy nền hơn. Ngoài việc nhận được sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị dò tia hơn, hiệu suất đổ bóng dạng lưới mạnh mẽ hơn, nhân Xe mới cũng cải thiện khả năng hỗ trợ các chức năng đồ họa quan trọng để cải thiện hiệu năng và khả năng sử dụng năng lượng.

XeSS 2 là một tổ hợp ba công nghệ đồ họa XeSS Super Resolution, XeSS Frame Generation và Xe Low Latency. Là công nghệ chủ chốt được trang bị trên XeSS thế hệ đầu tiên, XeSS Super Resolution mang đến khả năng nâng cấp (upscale) hình ảnh bằng AI. Hiện công nghệ này đã hơn 2 năm tuổi và hỗ trợ hơn 150 trò chơi.

Trong khi đó, công nghệ XeSS Frame Generation mới dùng AI để tạo ra các khung hình trung gian, bằng cách sử dụng luồng quang học và phóng chiếu lại vector chuyển động. Còn công nghệ Xe Low Latency mới kết hợp với công cụ phát triển trò chơi để cung cấp khả năng phản hồi các tín hiệu đầu vào từ game thủ nhanh hơn.

Với sự kết hợp của ba công nghệ này, XeSS 2 có khả năng tăng tốc độ khung hình giây lên đến 3,9 lần để mang đến hiệu năng cao khi chạy các tựa game AAA, theo công bố của Intel.

Cũng theo Intel, so với thế hệ trước, các dòng GPU Intel Arc B cung cấp hiệu năng cao hơn 70% trên mỗi nhân Xe và hơn 50% trên mỗi watt. Khi so sánh với Intel Arc A750, card đồ họa B580 cho hiệu năng cao hơn trung bình 24% ở độ phân giải 1.440p, ở một số trò chơi con số này có thể lên đến 78%. Khi so sánh với đối thủ, Intel Arc B580 cho hiệu năng cao hơn 32% trên mỗi USD.

Phần mềm đồ họa mới của Intel cung cấp các tùy chọn hiển thị như chế độ màu sắc và tỉ lệ, và hỗ trợ tốc độ làm tươi có thể thay đổi. Các thiết lập đồ họa 3D bao gồm bộ giới hạn khung hình trên giây, và chế độ độ trễ thấp ở cấp độ trình điều khiển. Các thiết lập kiểm soát hiệu năng bao gồm chế độ ép xung cơ bản và nâng với các chỉ số được cung cấp từ mã nguồn mở.

Card đồ họa Intel Arc B580 Limited Edition sẽ mở bán từ ngày 13/12/2024 với giá khởi điểm 249 USD. Trong khi đó, các card đồ họa Intel Arc B570 sẽ được mở bán từ ngày 16/1/2025 với giá khởi điểm 219 USD.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]