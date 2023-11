Mã QR Code vMark đa năng sẽ được dán trên từng quả táo, hộp sữa

Viettel Telecom và Fuji Seal Group vừa ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp giải pháp QR Code vMark. Fuji Seal cung cấp công nghệ in bao bì và công nghệ QR Code gắn trên bao bì cho nhãn hàng. Ngược lại, đối với Viettel Telecom, đây là cơ hội để Viettel cung cấp các giải pháp về công nghệ thông tin hiện có, đáp ứng những yêu cầu đặc thù của các ngành hàng mà Fuji Seal đang cung cấp.

Mã QR Code vMark do Viettel phát triển giúp quản lý chi tiết tới từng sản phẩm.

vMark là giải pháp do Viettel Telecom cung cấp và triển khai từ năm 2021. Giải pháp được phát triển dựa trên việc ứng dụng mã QR Code trong các hoạt động của chuỗi giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau (sản xuất, phân phối, cung cấp hàng hóa,...).

Các tính năng của giải pháp vMark bao gồm: Xác thực thông tin sản phẩm, hàng hóa; Bảo hành điện tử; Cảnh báo chống giả; Chống tràn hàng, loyalty và marketing, quản trị chuỗi giá trị sản phẩm. Toàn bộ các thông tin từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng đều được theo dõi, tương tác, quản trị thông qua mã QR Code và hệ thống phần mềm vMark với các tính năng nghiệp vụ tương ứng.

Đặc biệt, tính năng Loyalty - Promotion và Marketing của vMark sẽ hỗ trợ nhãn hàng trong việc phân tích, đánh giá thông tin từ người tiêu dùng khi quét mã QR tham gia các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, đồng thời cho phép nhãn hàng chủ động thiết lập các kịch bản trúng thưởng và linh hoạt trong việc cài đặt chủng loại, số lượng quà tặng, thời gian diễn ra chương trình, tăng hiệu quả triển khai chương trình.

Cùng với những lợi thế về hạ tầng số "đám mây" và bảo mật thông tin, giải pháp QR Code vMark của Viettel kết hợp với công nghệ in bao bì của Fuji Seal trong thời gian tới sẽ hứa hẹn bùng nổ về số lượng các nhãn hàng lớn tin tưởng sử dụng dịch vụ.

Fuji Seal Group là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trên thế giới chuyên về sản xuất và in ấn bao bì của Nhật Bản, được thành lập từ năm 1897, đã có trụ sở tại 15 quốc gia, thuộc top 1 thế giới trong ngành in ấn màng co bao bì tính theo doanh thu. Các đối tác lớn của Fuji Seal là Pepsico Suntory, Unilever, P&G, Mondelez, Wipro, Vinamilk, Nutifood, TH Truemilk, Nestle, Unilever, Masan, Rohto, Satori, Friesland Campina, Kirin,...

