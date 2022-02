LG có doanh thu "khủng" nhất lịch sử trong năm COVID-19 thứ 2

Doanh thu của LG trong năm 2021 đạt mức cao nhất lịch sử của hãng, nhờ nhu cầu sử dụng của người dùng tăng cao đối với các thiết bị gia dụng và TV.

LG vừa công bố kết quả tài chính năm 2021, đạt doanh thu hàng năm cao nhất trong lịch sử là 74,72 nghìn tỷ won (63,16 tỷ USD). Vượt qua Whirlpool của Mỹ, LG tiếp tục dẫn đầu doanh thu thị trường thiết bị gia dụng toàn cầu trong năm 2021.

Cụ thể, doanh thu của LG trong năm 2021 tăng 28,7% so với năm 2020, chủ yếu đến từ sự tăng trưởng doanh số của ngành hàng thiết bị gia dụng và các dòng TV OLED. Lợi nhuận hoạt động 3,86 nghìn tỷ won (3,27 tỷ USD) về cơ bản không thay đổi, giảm 1% so với năm trước. Chỉ tính riêng quý IV, doanh thu của LG đã tăng 20,7% và lợi nhuận hoạt động là 677,7 tỷ won (572,87 triệu USD), giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước phần lớn do các yếu tố như chi phí nguyên liệu và chuỗi cung ứng toàn cầu đắt đỏ hơn.

Trong đó, nổi bật là Công ty Thiết bị Gia dụng & Giải pháp Không khí LG trải qua một năm kỷ lục với doanh thu năm 2021 đạt 27,11 nghìn tỷ won (22,92 tỷ USD), tăng 21,7% so với năm trước. Lợi nhuận hoạt động hàng năm đạt 2,22 nghìn tỷ won (1,88 tỷ USD), thấp hơn 2,9% so với năm trước. Những con số này vượt trên doanh thu bán hàng trong năm 2021 của Whirlpool là 21,985 tỷ USD và lợi nhuận hoạt động là 1,783 tỷ USD.

Còn Công ty Thiết bị Giải trí Gia đình LG báo cáo doanh thu năm 2021 tăng trưởng 30,6%, đạt 17,22 nghìn tỷ won (14,56 tỷ USD), cùng lợi nhuận hoạt động tăng 18,1% so với năm trước, đạt 1,1 nghìn tỷ won (929,68 triệu USD). Công ty Giải pháp Linh kiện xe hơi LG thì tăng 24% doanh thu trong năm với 7,19 nghìn tỷ won (6,08 tỷ USD), lần đầu tiên vượt quá con số 7 nghìn tỷ won.

Công ty Giải pháp Kinh doanh LG đạt doanh thu năm 2021 là 6,96 nghìn tỷ won (5,89 tỷ USD), tăng 15,8% so với năm trước; lợi nhuận hoạt động hàng năm đạt 144,3 tỷ won (121,98 triệu USD).

