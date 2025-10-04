Làn sóng lạ đang lan khắp thiên hà chúng ta, đẩy bật nhiều thứ

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Astronomy & Astrophysics, làn sóng bí ẩn hoạt động giống như gợn sóng trên mặt hồ, lan tỏa khắp thiên hà và đẩy bật hàng tỉ ngôi sao - có thể là cả các hành tinh và vật thể khác trong những hệ sao đó - khỏi vị trí.

Các nhà khoa học đặt biệt danh cho nó là Great Wave (Sóng Lớn).

Ảnh đồ họa cho thấy cách Great Wave bí ẩn tác động đến thiên hà của chúng ta - Ảnh: ESA

Great Wave đã được phát hiện trong dữ liệu của kính viễn vọng không gian Gaia, là tàu vũ trụ làm nhiệm vụ lập bản đồ Ngân Hà của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

Dữ liệu này cũng cho thấy Great Wave đang tác động đến các ngôi sao cách trung tâm thiên hà từ 30.000 đến 65.000 năm ánh sáng.

Đó là một khu vực rất lớn trong Ngân Hà, vốn có đường kính khoảng hơn 100.000 năm ánh sáng, theo ESA.

Các ngôi sao nhấp nhô vì bị sóng thiên hà tác động - Ảnh: ESA

Làn sóng bí ẩn này được phát hiện khi Gaia theo dõi chuyển động và vị trí của những ngôi sao khổng lồ trẻ cũng như một tập hợp các sao Cepheid, là loại sao có độ sáng có thể dự đoán được nhưng biến đổi.

"Do các ngôi sao khổng lồ trẻ và sao Cepheid chuyển động theo sóng, các nhà khoa học cho rằng khí trong đĩa cũng có thể tham gia vào gợn sóng quy mô lớn này" - ESA cho biết.

Các nhà thiên văn học vẫn chưa biết nguồn gốc của làn sóng bí ẩn này, nhưng nghi ngờ rằng loại sóng này có thể liên quan đến một vụ va chạm trong quá khứ, trong đó Ngân Hà đã nuốt chửng một thiên hà lùn nhỏ hơn, điều nó đã làm hàng chục lần trong lịch sử.

Họ cũng đang tìm hiểu xem liệu nó có liên quan đến một cấu trúc nhỏ hơn đã biết là Sóng Radcliffe? Đó là một cấu trúc khí khổng lồ, hình lượn sóng, tạo thành chuỗi liên kết các đám mây khí phân tử và các vùng hình thành sao khổng lồ trong Ngân Hà.