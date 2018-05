Khóa và mở khóa máy tính Windows mà không cần chạm vào bàn phím

Thứ Năm, ngày 03/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Windows 10 Sự kiện:

Không cần chạm vào bàn phím bạn vẫn hoàn toàn có thể thực hiện khóa và mở khóa máy tính Windows.

Sử dụng Dynamic Lock

Dynamic Lock là một tính năng mới mẻ có trong Windows, cho phép bạn có thể sử dụng một chiếc USB hoặc smartphone để tự động đăng nhập vào máy tính mà không cần phải chạm đến bàn phím.

Dynamic Lock cho phép bật/tắt máy bằng việc kết nối Bluetooth giữa máy tính và smartphone.

Về cơ bản khi tính năng này được kích hoạt, máy tính của bạn sẽ tự động khoá sau 30 giây, và ngược lại khi đến gần thiết bị sẽ tự động mở. Dynamic Lock tương thích với hầu hết các smartphone chạy trên nền tảng Android, iOS, Windows...

Để kích hoạt tính năng Dynamic Lock, trước tiên bạn cần kết nối máy tính với điện thoại thông qua Bluetooth bằng cách vào Settings > Devices > Bluetooth & other devices.

Sau khi việc kết nối máy tính với điện thoại qua Bluetooth hoàn tất, bạn hãy truy cập vào Settings > Accounts > Sign-in Options rồi kéo xuống dưới để tìm đến tuỳ chọn Dynamic Lock. Tại đây đánh dấu kiểm trước Allow Windows to detect when you’re away and automatically lock the device.

Kích hoạt Dynamic Lock trên Windows 10.

Một khi mọi thao tác trên hoàn tất với Dynamic Lock được kích hoạt, mỗi khi bạn rời khỏi máy tính cùng điện thoại có kết nối Bluetooth với máy tính, Windows 10 sẽ tự động khoá máy sau 30 giây và ngược lại.

Sử dụng phần mềm Unified Remote

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt ứng dụng Unified Remote tại www.unifiedremote.com, tương thích smartphone (Android, iOS, Windows Phone) và máy tính (Windows, Mac, Linux)… Sau khi cài đặt trên máy tính, bạn hãy đánh dấu vào ô Add Windows Firewall exceptions để tường lửa không chặn truy cập.

Sau khi hoàn tất hãy mở Unified Remote trên smartphone, chạm vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái, chọn Server và kết nối với máy tính. Bạn có thể thực hiện việc này theo cách thủ công bằng cách chạm vào Add a server manually.

Unified Remote là một ứng dụng giúp bạn điều khiển bật/tắt Windows từ smartphone.

Lưu ý: Để làm điều này thì cả smartphone và máy tính đều phải kết nối cùng mạng Wi-Fi. Bên cạnh đó, Unified Remote sẽ không hoạt động khi bạn sử dụng mạng dữ liệu di động (3G hoặc 4G).

Một khi hai thiết bị đã nhận diện được nhau, màn hình điện thoại sẽ xuất hiện một loạt tùy chọn gồm Basic Input; File Manager; Keyboard, Media; hay Power. Tùy thuộc lựa chọn mà mỗi thứ mang đến cho bạn khả năng khác nhau, như trong bài viết là Power giúp tắt máy từ xa.