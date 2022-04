Internet và truyền hình mang tiền "khủng" về cho FPT trong quý I/2022

Dịch vụ Internet và truyền hình trả tiền thuộc mảng Viễn thông của tập đoàn FPT.

Tập đoàn công nghệ FPT vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022. Theo đó, trong quý I/2022, tập đoàn này ghi nhận 9.730 tỉ đồng doanh thu và 1.779 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng trưởng 28,3% và 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái, với động lực chính tới từ mảng Công nghệ và Viễn thông.

Mảng Công nghệ và Viễn thông đã giúp "ông lớn" công nghệ FPT thắng lớn trong quý I/2022.

Cụ thể, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ CNTT trong nước và dịch vụ CNTT tại nước ngoài) mang về 5.593 tỉ đồng doanh thu và 770 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế cho tập đoàn FPT, tăng trưởng lần lượt 34,6% và 39,2% so với cùng kỳ năm trước. Mảng công nghệ hiện đóng góp 57% doanh thu và 43% lợi nhuận trước thuế, giữ vững vị thế mảng kinh doanh chủ lực của tập đoàn này.

Tại thị trường nước ngoài, doanh thu tăng ở mọi khu vực, đặc biệt là thị trường Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC). Các hợp đồng ký kết vào cuối năm 2021 với những khách hàng lớn tại Mỹ đã bắt đầu phản ánh vào mức tăng trưởng doanh thu 60% tại thị trường này. Tại thị trường Nhật Bản, FPT ghi nhận doanh thu (tính theo đồng yên Nhật) tăng trưởng 19,7%.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm, FPT đã có 7 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD/dự án, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Chiến lược “săn cá voi” tiếp tục phát huy hiệu quả, doanh thu ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 7.057 tỉ đồng, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ Chuyển đổi số ghi nhận sức tăng trưởng mạnh mẽ 96,2% so với cùng kỳ, đạt 1.648 tỉ đồng, tập trung vào các công nghệ mới như Điện toán đám mây (tăng trưởng 308%), AI/Phân tích dữ liệu (tăng trưởng 200%), Low code (tăng 137%),…

Tựu trung, doanh thu dịch vụ CNTT tại thị trường nước ngoài đạt 4.111 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 667 tỉ đồng, lần lượt tăng 29,7% và 34,9% so với cùng kỳ.

Tại thị trường trong nước, dịch vụ CNTT ghi nhận 1.481 tỉ đồng doanh thu và 103 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 50,3% và 75,5% so với cùng kỳ. Trong đó, hệ sinh thái Made by FPT ghi nhận 271 tỉ đồng doanh thu, tăng trưởng 104% so với cùng kỳ. Hệ sinh thái Made by FPT gồm hơn 100 nền tảng, giải pháp, sản phẩm và dịch vụ được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ lõi gồm AI, Blockchain, Cloud, IoT và Lowcode,...

Đối với mảng Viễn thông, họ ghi nhận 3.471 tỉ đồng doanh thu, tăng 18,7% và 701 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận từ Truyền hình trả tiền tiếp tục gia tăng, góp phần cải thiện biên lợi nhuận của mảng Dịch vụ Viễn thông từ 18,7% lên 19,1%.

"Sau những thành tựu đáng khích lệ trong năm 2021, FPT tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững với doanh thu tăng 19%, đạt 42.420 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 20,2%, đạt 7.618 tỉ đồng. FPT cũng đã quyết định sẽ chi trả cổ tức tỉ lệ 40% năm 2022, trong đó 20% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu, tỉ lệ 5:1", FPT cho biết trong báo cáo.

