Hàng trăm người liên quan F0 ở Hà Nội được phát hiện nhờ PC-COVID

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 08:00 AM (GMT+7)

Ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch PC-COVID đã giúp cơ quan chức năng phát hiện và truy vết hàng trăm trường hợp liên quan các ca nhiễm virus SARS-Cov-2.

Ngày 14/10, thông tin từ Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Quốc gia cho biết, công nghệ trên ứng dụng PC-COVID đã phát huy được hiệu quả đáng kể trong công tác truy vết, kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Hàng trăm người liên quan F0 ở Hà Nội được phát hiện nhờ PC-COVID.

Theo đó, ứng dụng PC-COVID đã phát hiện được 379 người có liên quan đến các F0 tại hai địa điểm là siêu thị Aeon Mall Hà Đông và chợ Đình (La Khê) tại Hà Nội. Kết quả có được do việc kiểm soát người dân ra vào các địa điểm trên thông qua việc quét mã QR bằng ứng dụng PC-COVID. Hiện tất cả các trường hợp liên quan đều đã được cơ quan chức năng lên danh sách, theo dõi sức khỏe và xét nghiệm định kỳ theo yêu cầu chống dịch COVID-19.

Được biết, số liệu thống kê của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Quốc gia tính đến ngày 12/10, trên toàn địa bàn TP Hà Nội đã có 594.786 địa điểm quét mã QR, trung bình mỗi ngày có 250.787 lượt quét.

Ứng dụng PC-COVID hiện có 9 tính năng chính: Thẻ COVID-19; khai báo y tế; Khai báo di chuyển nội địa; Thông tin tiêm vaccine, xét nghiệm; cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm; quét mã QR; truy vết tiếp xúc gần; bản đồ nguy cơ (đang phát triển); phản ánh.

Ứng dụng hiện đã có mặt trên hai kho ứng dụng của Apple Store và Google Store để người sử dụng tải về.

App PC-COVID đã được kết nối, liên thông với 4 cơ sở dữ liệu quan trọng gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý); cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý); cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa COVID-19 (do Bộ Y tế quản lý); cơ sở dữ liệu về xét nghiệm COVID-19.

Nguồn: https://cand.com.vn/Khoa-hoc-Quan-su/hang-tram-nguoi-lien-quan-f0-o-ha-noi-duoc-phat-hien-nho-pc-covid-i631477/