Bộ TT&TT giải thích rõ từng quyền mà ứng dụng PC-Covid yêu cầu

Trong quá trình phát triển ứng dụng, PC-Covid luôn có được sự tham gia kiểm soát về an toàn, bảo mật thông tin nói chung, kiểm soát về quyền và việc sử dụng quyền nói riêng của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, gồm: Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và của đông đảo các chuyên gia về an toàn, an ninh mạng Việt Nam.