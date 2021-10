Đánh giá của Bộ Quốc phòng sau khi thẩm định mã nguồn PC-Covid

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 19:35 PM (GMT+7)

Các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra và đưa ra đánh giá về ứng dụng PC-Covid.

Trước những băn khoăn của người dân, xã hội về việc ứng dụng PC-Covid có thu thập thông tin người dùng ngoài phục vụ mục đích chống dịch hay không, Cục An toàn thông tin (ATTT) thuộc Bộ TT&TT đã mời Bộ Công an (A05), Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng) và Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA) tham gia đánh giá mã nguồn của ứng dụng này.

Ứng dụng PC-Covid trên smartphone Android.

Sau buổi đáng giá vào ngày 6/10, các bên tham gia đánh giá mã nguồn đều thống nhất: PC-Covid thu thập thông tin người dùng chỉ phục vụ duy nhất cho công tác phòng chống dịch. Ứng dụng này không khai thác vị trí của người dùng; không đọc các nội dung thông báo của người dùng. PC-Covid là ứng dụng của cơ quan nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật và tuyệt đối không khai thác thông tin SMS, OTT của người dùng.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái - Trưởng phòng ATTT, Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng), đơn vị này đã kiểm tra một cách bài bản, cử những cán bộ có chuyên môn cao, có kinh nghiệm, phối hợp với nhà phát triển kiểm tra phần mềm đóng gói cài đặt, mã nguồn của nhà phát triển, kiểm tra thông qua các công cụ tự động tốt nhất hiện nay.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Trưởng phòng ATTT, Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng).

“Qua đó, chúng tôi thấy rằng, những tính năng này phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch hiện nay. Nếu bỏ đi tính năng nào thì bức tranh phòng chống dịch sẽ không toàn diện, không thể hiệu quả được. Những tính năng này đều có trong các ứng dụng khác như Zalo, Viber…”, ông Nguyễn Trọng Thái khẳng định.

Không có bằng chứng nào về dòng lệnh hay module nào thu thập thông tin cá nhân người dùng mà không phục vụ cho hoạt động phòng chống dịch. Ứng dụng PC-Covid thực sự an toàn về mặt ATTT, an ninh thông tin, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

"Giống như khi có một người đi qua cổng, thiết bị an ninh cảnh báo ngay là người này có thể vào lấy đồ vật gì của gia chủ. Sự thật là người khách chỉ vào gặp chủ nhà bàn công việc rồi ra về, không làm tổn hại gì đến chủ nhà, và họ đến chơi theo lời mời của chủ nhà", ông Thái ví dụ.

Tương tự như vậy, theo ông, mỗi hệ điều hành sẽ có cách xử lý, cảnh báo khác nhau để thông báo cho người dùng. Các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc kiểm tra và có biên bản đánh giá rõ ràng nên người dân hoàn toàn yên tâm sử dụng ứng dụng PC-Covid.

