"Bùng nổ" mã độc ngân hàng: Một quý của năm 2026 gấp ba lần cả năm 2025

Chiếm đoạt tiền của người dùng đang trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng. Theo báo cáo mới từ Kaspersky, trong quý I/2026, họ đã phát hiện 162.275 gói cài đặt mã độc trojan ngân hàng mới trên thiết bị di động, gấp hơn hai lần tổng số ghi nhận trong cả năm 2024 và tương đương khoảng hai phần ba tổng số của cả năm 2025.

Con số trên cho thấy điện thoại thông minh không còn là mục tiêu thứ yếu của tội phạm mạng mà đã trở thành một trong những mục tiêu tấn công chính. Người dùng ngày nay lưu trữ nhiều thông tin cá nhân, mật khẩu, trò chuyện riêng tư, hình ảnh và dữ liệu liên quan đến công việc trên điện thoại. Thói quen này khiến thiết bị di động trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn với tội phạm mạng.

Trước đó, trong năm 2025, các giải pháp của Kaspersky đã ngăn chặn hơn 14 triệu cuộc tấn công nhằm vào thiết bị di động trên toàn cầu, trung bình khoảng 1,17 triệu cuộc tấn công mỗi tháng.

Để tránh bị phát hiện, kẻ tấn công tăng cường lợi dụng các dịch vụ trực tuyến hợp pháp và những công cụ vốn được người dùng tin cậy. Nhiều cuộc tấn công hiện được triển khai qua nhiều giai đoạn: Ban đầu, kẻ tấn công gửi những tệp, liên kết hoặc ứng dụng tưởng chừng như vô hại, rồi từng bước biến chúng thành công cụ thực hiện các hành vi độc hại.

Một nghiên cứu khác của Kaspersky chỉ ra, một tin nhắn lừa đảo thành công cũng có thể khiến nạn nhân thiệt hại trung bình 733 USD. Hơn một nửa số vụ lừa đảo thành công (52%) diễn ra trong chưa đầy 30 phút, kể từ lúc kẻ gian tiếp cận nạn nhân lần đầu cho đến khi lấy được tiền hoặc dữ liệu cá nhân.

Trong khi đó, 66% nạn nhân tin rằng, kẻ gian đã sử dụng AI để lừa mình. Trong số này, hình thức phổ biến nhất là tin nhắn do AI soạn thảo (42%), tiếp đến là giọng nói được tạo hoặc sao chép bằng AI (31%) và hình ảnh hoặc video giả mạo bằng công nghệ deepfake (25%).

5 khuyến nghị cho người dùng Internet:

- Chỉ cài đặt ứng dụng từ các kho ứng dụng đáng tin cậy;

- Tránh nhấp vào các liên kết đáng ngờ hoặc chương trình khuyến mãi không rõ nguồn gốc;

- Thường xuyên cập nhật hệ điều hành và ứng dụng;

- Xác minh yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhận được qua các nền tảng nhắn tin;

- Sử dụng giải pháp bảo mật chuyên dụng cho thiết bị di động để phát hiện hoạt động gây hại theo thời gian thực.