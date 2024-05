Google công kích vào điểm yếu của Microsoft để quảng cáo sản phẩm

Tận dụng việc Microsoft vướng vào những lùm xùm về lỗ hổng bảo mật, Google đã tung ra đòn phản công bằng cách công kích vào những điểm yếu của đối thủ và đồng thời tung ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Cụ thể, Google đã lên tiếng chỉ trích gay gắt các lỗ hổng bảo mật gần đây của Microsoft, dẫn đến việc đánh cắp thông tin nhạy cảm từ tài khoản email của các nhân viên chính phủ Mỹ. Theo Google, những lỗ hổng này cho thấy sự thiếu hụt trong việc đảm bảo an ninh mạng của Microsoft, khiến người dùng đối mặt với nguy cơ cao bị tấn công.

Google tận dụng thời cơ để chỉ trích Microsoft và tung ra khuyến mãi.

Để củng cố lập luận, Google đã giới thiệu Workspace - bộ ứng dụng văn phòng của hãng bao gồm Gmail, Google Drive và nhiều công cụ khác - như một giải pháp thay thế an toàn và hiệu quả hơn so với các sản phẩm của Microsoft. Đồng thời, Google tung ra chương trình khuyến mãi dành cho các cơ quan doanh nghiệp có ít nhất 500 nhân viên, với mức giảm giá gói Workspace Enterprise Plus và tặng thêm 1 năm sử dụng miễn phí khi đăng ký ít nhất 3 năm.

Về phía Microsoft, hãng đã thừa nhận những sai sót trong việc xử lý các lỗ hổng bảo mật và cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cải thiện để nâng cao an ninh mạng cho các sản phẩm của mình. Microsoft cũng đã khởi động chương trình Secure Future Initiative nhằm giải quyết những lo ngại của chính phủ Mỹ và khôi phục lòng tin của khách hàng.

Sự việc này một lần nữa cho thấy cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai "ông lớn" công nghệ trong lĩnh vực bảo mật mạng. Người dùng nên cẩn trọng khi lựa chọn các giải pháp bảo mật cho hệ thống của mình và cập nhật thường xuyên các bản vá lỗi để đảm bảo an toàn.

