Gom các dịch vụ của Adobe, Google, Microsoft,... về một mối với Noventiq

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các doanh nghiệp dẫn đầu về chuyển đổi số đã ghi nhận mức tăng 70% năng suất, so với chỉ 30% đối với doanh nghiệp số hóa chậm trễ hơn. Tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới cũng ước tính nếu công nghệ số tăng trưởng 10% mỗi năm, lợi ích lũy kế của nền kinh tế sẽ đạt trên 200 tỷ USD đến 2045 - mức khổng lồ so với GDP 352 tỷ USD năm 2021 và lớn hơn nhiều so với chi phí 35 tỷ USD cần đầu tư trong hai thập kỷ tới.

Với tốc độ tăng trưởng hàng đầu khu vực, nền kinh tế số tại Việt Nam ước đạt 23 tỷ USD trong năm 2022 và trên đà đạt được mức 50 tỷ USD vào 2025, thậm chí lên đến 200 tỷ USD tới 2030, theo Google, Temasek and Bain & Company.

Chiến lược “Chuyển đổi số Quốc gia” cũng đang được Việt Nam theo đuổi đầy tham vọng: Đưa kinh tế số đóng góp 20% GDP vào 2025 và 30% GDP vào 2030. Trước bối cảnh mới, các tổ chức lẫn doanh nghiệp lớn đã đẩy mạnh số hóa đồng bộ và toàn diện, tăng cường bảo mật an ninh mạng nhằm tối ưu quản trị hiệu quả và bền vững. Song với những tổ chức lẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ, hành trình bắt kịp chuyển đổi số này còn nhiều trở ngại.

Trong bối cảnh đó, nền tảng thương mại điện tử Noventiq Stores vừa được thiết kế dành cho các cá nhân, tổ chức lẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ, muốn tìm kiếm các giải pháp số và an ninh mạng cần thiết nhất chỉ với một cú nhấp chuột. Thậm chí, các doanh nghiệp siêu nhỏ cũng có thể đặt mua số lượng chỉ 1 - 2 giấy phép sử dụng phần mềm hợp pháp (licenses), giá trị thấp hoặc chi phí nhỏ mà vẫn nhận đầy đủ mức độ hỗ trợ kỹ thuật từ nền tảng.

Trên Noventiq Stores, khách hàng sẽ tìm thấy các phần mềm văn phòng, quản trị mạng, lập trình hệ thống, thiết kế đồ họa, diệt virus và lưu trữ, đào tạo nội bộ, quản lý doanh nghiệp… cho đến đám mây cùng nhiều giải pháp chuyên dụng khác. Các giải pháp chính hãng từ loạt thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới như: Adobe, Autodesk, Eset, Google, JetBrains, Microsoft… đều có sẵn dưới dạng tất-cả-trong-một trên Noventiq Stores.

Noventiq là nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ toàn cầu về chuyển đổi số và an ninh mạng, có trụ sở và niêm yết tại London, Anh. Công ty giúp cho các khách hàng doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, kết nối hơn 75.000 tổ chức từ các ngành hàng với hàng trăm nhà cung cấp IT, cùng với các dịch vụ và giải pháp của chính mình.

Noventiq báo cáo doanh thu 1,1 tỷ USD trong năm tài chính 2021 và hiện đang là một trong những công ty phát triển nhanh trong ngành. Có 6.400 nhân viên của Noventiq làm việc tại khoảng 60 quốc gia trên khắp các thị trường đang có tiềm năng tăng trưởng, gồm châu Á, châu Mỹ Latinh, châu Âu và châu Phi.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/gom-cac-dich-vu-cua-adobe-google-microsoft-...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/gom-cac-dich-vu-cua-adobe-google-microsoft-ve-mot-moi-voi-noventiq-174802.html