Giãn cách mùa dịch COVID-19: App công nghệ nhận hàng vạn đơn mỗi ngày

Thứ Bảy, ngày 17/07/2021 17:30 PM (GMT+7)

Mua hàng trực tuyến là một cách vừa an toàn vừa tiện lợi, đặc biệt khi Việt Nam đã có các dịch vụ như Be hay Gojek.

TP.HCM và nhiều nơi đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh,... Khi đó, hình thức mua hàng trực tuyến sẽ là một cách vừa an toàn vừa tiện lợi, đặc biệt khi Việt Nam đã có các dịch vụ như Gojek, Be hay Grab.

Dịch vụ giao hàng và đi đi chợ hội của Be tăng gấp 10 lần trong các ngày 13 và 14/7. (Ảnh minh họa)

Đại diện ứng dụng gọi xe Be cho biết, trong hai ngày 13 và 14/7, Be đã nhận được yêu cầu về giao hàng và đi chợ hộ tại TP.HCM (nơi áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7) tăng gấp 10 lần mỗi khung giờ, so với mức trung bình của các ngày gần kề trước đó. Lượng yêu cầu tăng cao này dẫn đến việc tài xế phải hoạt động tối đa công suất.

"Các chuyến giao hàng trong giai đoạn này thường có lộ trình dài hơn thông thường, dẫn đến thời gian hoàn thành mỗi đơn hàng lâu hơn so với trước đây. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, phía Be đang nỗ lực khuyến khích tài xế tăng thời gian phục vụ khách hàng, đồng thời điều phối cân đối nguồn cung tại các khu vực theo nhu cầu thị trường", đại diện Be cho biết.

Bên cạnh đó, Be đang có chương trình hỗ trợ tài xế beCar chuyển đổi tạm thời sang dịch vụ beBike để tăng thu nhập trong mùa dịch. Các tài xế của Be cũng được nhận ưu đãi khi nhận chuyến tại TP.HCM. Về khía cạnh hỗ trợ khách hàng, Be đang có chương trình giảm 30% phí giao hàng cho mỗi đơn hàng khi nhập mã "BESHOP".

Đại diện Gojek thì cho biết, từ ngày TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 là ngày 9/7, Gojek vẫn duy trì dịch vụ đặt món GoFood và dịch vụ giao hàng GoSend tại các cửa hàng và khu vực được phép hoạt động theo quy định của chính quyền địa phương.

Gojek vẫn đang duy trì dịch vụ GoFood và GoSend với mức tăng trưởng gấp 6 lần.

Gojek cũng đang tích cực đa dạng hoá các cửa hàng tiện lợi và siêu thị trên nền tảng GoFood để đáp ứng nhu cầu mua các mặt hàng thiết yếu của người dân trong giai đoạn giãn cách. Hiện tại, nền tảng GoFood đang phục vụ các đơn hàng mua nhu yếu phẩm tại hàng nghìn cửa hàng tiện lợi và siêu thị tại TP.HCM.

"Trong tuần đầu tiên sau khi TP.HCM thực hiện cách ly xã hội, hệ thống Gojek ghi nhận mỗi ngày hàng chục nghìn đơn hàng được đặt trên nền tảng GoFood để mua hàng tại hệ thống các cửa hàng và siêu thị này. Mặt hàng được mua nhiều tập trung ở đồ ăn chế biến và đóng gói sẵn như cơm, bánh mì, mì trộn, xôi,... cùng các loại nước uống, trái cây", đại diện Gojek cho biết.

Về dịch vụ vận chuyển, hệ thống Gojek ghi nhận trung bình mỗi ngày cũng có hàng vạn đơn hàng, nhu cầu tăng 6 lần trong khoảng thời gian này.

Mặt khác, nhằm hỗ trợ các đối tác tài xế, ngày 9/7, Gojek đã thông báo chính sách hỗ trợ mới nhất để chia sẻ những khó khăn do đối tác bị ảnh hưởng thu nhập trong giai đoạn này. Theo đó, với mỗi đơn hàng GoFood và GoSend, đối tác tài xế sẽ được cộng thêm tới 5.000 đồng mà không phụ thuộc vào hiệu suất hoạt động.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2021, Gojek đã công bố chương trình hỗ trợ lên tới 200.000 đồng mỗi ngày đối với các đối tác tài xế chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19 (F0 hoặc F1 được yêu cầu cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), và hỗ trợ thu nhập lên tới 150.000 đồng mỗi ngày cho đối tác tài xế thực hiện đơn hàng giao đồ ăn trực tuyến GoFood.

Về phía Grab, đại diện truyền thông của đơn vị này từ chối cung cấp các thông tin liên quan.

