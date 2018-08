Giải mã lý do người dùng Android chuyển sang iOS và ngược lại

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 06:00 AM (GMT+7)

Khảo sát mới nhất cho thấy, đa phần người dùng Android chuyển sang dùng iOS để có trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Mới đây, trang tin công nghệ PC Mag đã tổ chức một cuộc khảo sát thú vị với câu hỏi: Tại sao người dùng chuyển đổi nền tảng (giữa iOS và Android)? Khảo sát này cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về lý do đằng sau việc chuyển đổi nền tảng của người dùng.

Tỷ lệ người dùng chuyển sang iOS cao hơn đáng kể.

Cuộc khảo sát này diễn ra trên khoảng 2.500 người tham gia trong ba ngày qua Khảo sát của Google. Đáng chú ý, lý do chính khiến người dùng Android chuyển sang iOS và ngược lại đều cùng một lý do: Để có trải nghiệm người dùng tốt hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt là ở các con số: Chỉ 30% người dùng Android từ iOS muốn có trải nghiệm tốt hơn trong khi có tới 47% người dùng chuyển sang iOS từ Android khẳng định điều này. Tất nhiên, định nghĩa "trải nghiệm người dùng tốt hơn" là nhận định chủ quan của người dùng.

Pixel 2 XL (trái) và iPhone X (phải).

Lý do tiếp theo mà người dùng iOS chuyển sang Android là giá phù hợp hơn và có lẽ đây là lý do chủ yếu. Sự thật không thể phủ nhận là iPhone luôn đắt tiền hơn nhiều so với các thiết bị Android. Tuy nhiên, vẫn có 11% người dùng Android đã chuyển sang iOS với chung lý do.

Đặc biệt, có tới 25% người dùng iOS chuyển từ Android muốn có trải nghiệm các tính năng tốt hơn (ví dụ như camera, thiết kế,...) và 24% ở phía ngược lại. Các lý do khác được liệt kê là nhiều ứng dụng hơn, dịch vụ khách hàng tốt hơn, cập nhật phần mềm nhanh hơn,… nhưng chiếm tỷ lệ thấp.