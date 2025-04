Giá game trên Switch 2 đắt đỏ đến khó tin, hơn 2 triệu đồng cho một trò chơi

Quyết định của Nintendo về việc định giá một số tựa game sắp ra mắt cho hệ máy Switch 2 ở mức 80 USD, bắt đầu với "Mario Kart World", đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng game thủ toàn cầu, những người vốn còn chưa nguôi ngoai việc phải chấp nhận mức giá 70 USD trước đó.

Trước phản ứng gay gắt, Nintendo đã lên tiếng bảo vệ chiến lược giá của hãng. Trao đổi với trang tin IGN, ông Bill Trinen, Phó chủ tịch mảng Trải nghiệm Người chơi & Sản phẩm của Nintendo chi nhánh Mỹ, khẳng định mức giá được xác định không dựa trên một chiến lược chung mà dựa trên "trải nghiệm, nội dung và giá trị" mà từng tựa game cụ thể mang lại.

Giá bán game của Switch 2 vấp phải tranh cãi gay gắt.

Về "Mario Kart World", ông mô tả đây là một game "rất lớn, rất đồ sộ" với "vô số điều để khám phá", và tin rằng trải nghiệm "phong phú nhất" này hoàn toàn xứng đáng với mức giá 80 USD.

Tuy nhiên, lời giải thích tập trung vào "giá trị" này không làm dịu đi sự bất bình của người hâm mộ, bởi họ nhanh chóng chỉ ra sự thiếu nhất quán trong cách định giá của chính Nintendo. Tại sao một tựa game độc quyền mới khác cho Switch 2 là "Donkey Kong Bananza" lại chỉ có giá 70 USD? Phải chăng nó "ít giá trị" hơn?

Nghiêm trọng hơn, các phiên bản gắn mác "Nintendo Switch 2 Edition" (vốn chỉ là game cũ từ Switch 1 được nâng cấp đồ họa) như "Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition" cũng bị niêm yết giá 80 USD. Điều này tạo ra một nghịch lý khó hiểu vì sao một bản nâng cấp đồ họa lại có "giá trị" tương đương một game hoàn toàn mới và "đồ sộ" như Mario Kart World, và thậm chí còn đắt hơn 10 USD so với game mới Donkey Kong Bananza?

Khi được hỏi về sự bất hợp lý này, ông Trinen lặp lại luận điểm về việc xem xét "giá trị từng game" và nói thêm rằng mức giá 80 USD của các bản "Switch 2 Edition" là giá bán lẻ vật lý dành cho những người chưa sở hữu game gốc.

Dù không thể phủ nhận chi phí sản xuất game ngày càng tăng cao khiến mức giá 60 USD trước đây khó duy trì, cách giải thích thiếu nhất quán và có phần vòng vo của Nintendo rõ ràng chưa thể thuyết phục được cộng đồng. Sự phẫn nộ lan rộng cho thấy việc các hãng game muốn tiếp tục đẩy giá sản phẩm lên cao sẽ đối mặt với sự phản kháng mạnh mẽ từ người tiêu dùng.