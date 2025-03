Nintendo Switch được ép xung, "chiến" mượt mà game AAA

Một video mới được đăng tải trên YouTube bởi Naga đã gây xôn xao cộng đồng game thủ khi chứng minh khả năng "chiến" game vượt trội của Nintendo Switch sau khi được ép xung và nâng cấp RAM lên 8GB. Điều đáng ngạc nhiên là hệ thống này có thể chạy mượt mà nhiều tựa game nặng ký, đạt tốc độ khung hình trung bình trên 60 FPS, thậm chí gần 100 FPS trong một số trường hợp.

Nintendo Switch đạt hiệu suất chơi game ấn tượng khi được ép xung.

Các tựa game như "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" và "The Elder Scrolls V: Skyrim" mặc dù có một số điểm không ổn định, nhưng vẫn đạt được tốc độ khung hình ấn tượng. Các tựa game nhẹ nhàng hơn như "Sonic Superstars", "Zelda: Skyward Sword HD" và "The Prince of Persia: The Lost Crown" thậm chí còn đạt được và duy trì mức 120 FPS.

Video này là minh chứng rõ ràng cho thấy tiềm năng thực sự của Nintendo Switch khi được tối ưu hóa. Điều này làm dấy lên hy vọng về hiệu năng mạnh mẽ của Nintendo Switch 2, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 2/4 tới đây.

Theo các tin đồn, Nintendo Switch 2 sẽ được trang bị màn hình 120Hz hỗ trợ VRR, mang đến trải nghiệm chơi game cầm tay mượt mà và sống động hơn. Khả năng hỗ trợ 40 FPS cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi game.

Với hiệu năng được cải thiện đáng kể, Nintendo Switch 2 hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm chơi game đỉnh cao cho người hâm mộ. Sự kiện Nintendo Direct ngày 2/4 sẽ là nơi Nintendo chính thức công bố thông tin chi tiết về hệ máy này, bao gồm cả ngày phát hành.