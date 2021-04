Facebook chi hơn 23 triệu USD để bảo vệ nhân vật nhận lương... 1 USD

Chủ Nhật, ngày 11/04/2021 12:00 PM (GMT+7)

Một hồ sơ mới với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (SEC) cho thấy Facebook đã chi hơn 23 triệu USD (khoảng 530 triệu đồng) vào năm ngoái để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg.

Các đánh giá hàng năm của Facebook về bảo mật công ty đã xác định các mối đe dọa cụ thể đối với CEO Mark Zuckerberg. Đại diện Facebook nói về Zuckerberg rằng “Ông ấy đồng nghĩa với Facebook, do đó mọi thứ tiêu cực liên quan đến công ty chúng tôi đều ảnh hưởng trực tiếp đến ông Zuckerberg”.

Mark Zuckerberg chỉ nhận lương 1 USD trong cả năm tại Facebook.

Đánh giá hàng năm của công ty về các chương trình bảo mật cho thấy chi phí bảo vệ Zuckerberg và gia đình ông đã tăng lên vào năm 2020, chủ yếu do hoạt động du lịch trong bối cảnh Covid-19 cũng như trong mùa bầu cử Mỹ năm 2020 và các giai đoạn khác có nguy cơ an ninh gia tăng, bên cạnh chi phí cho nhân viên an ninh.

Phần “tất cả các khoản bồi thường khác” cho thấy Facebook đã chi 23 triệu USD cho an ninh cá nhân tại nơi ở của Zuckerberg và cho việc đi lại của ông và gia đình. CEO Zuckerberg cũng có thêm 10 triệu USD để chi cho nhân viên an ninh và các chi phí an ninh khác. Chi phí bảo mật cơ sở lên tới 13,4 triệu USD vào năm ngoái, so với 10,4 triệu USD của năm trước.

“Ủy ban bồi thường, đề cử & quản trị tin rằng những chi phí này là phù hợp và cần thiết trong bối cảnh mối đe dọa và đặc biệt khi ông Zuckerberg đã yêu cầu chỉ nhận 1 USD tiền lương hàng năm, không nhận bất kỳ khoản thanh toán tiền thưởng, giải thưởng cổ phần hoặc các khoản bồi thường khuyến khích khác”, tuyên bố cho biết.

Mark Zuckerberg được phát hiện sử dụng Signal trong rò rỉ dữ liệu gần đây?

Cũng trong báo cáo, Facebook cho biết họ sẽ đưa ra một đề xuất tại cuộc họp cổ đông ngày 26/5 để thỉnh thoảng cung cấp bảo mật cá nhân cho các giám đốc không phải là nhân viên, điều mà họ nói là cần thiết do “các giám đốc của chúng tôi đang phải đối mặt với sự giám sát liên tục vì họ phải làm việc trong ban giám đốc của chúng tôi”.

