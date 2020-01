Cựu kỹ sư NASA phát triển ứng dụng dự đoán tình duyên bằng khoa học

Tại Việt Nam, ngày càng nhiều người chọn cuộc sống độc thân. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2019, 10,1% hộ gia đình ở thành thị chỉ có một nhân khẩu, so với 9,1% năm 2014 và 6,23% năm 2004. Tuổi kết hôn trung bình của Việt Nam hiện là 26,2 với nam và 23 với nữ, tăng lên so với 25,4 và 22,8 năm 2005. Uỷ ban Dân số và Kế hoạch hoá Gia đình dự đoán đến năm 2050, Việt Nam sẽ “thừa” từ 2,3 - 4,3 triệu đàn ông, do đó hàng triệu nam giới sẽ không thể tìm được bạn đời. Giới trẻ Việt hiện đang có xu hướng sống độc thân. Chuyện hẹn hò và tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc ngày càng khó khăn hơn. Cứ mỗi khi Tết đến, về quê, những người trên 30 tuổi mà còn độc thân thường sợ nhất là các câu hỏi của gia đình, bà con, hàng xóm, thậm chí người không quen biết: “Có người yêu chưa? Khi nào cưới? Sao “ế” lâu vậy? Có cần giới thiệu bạn trai/bạn gái cho không?”...