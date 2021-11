Cục Hàng không Mỹ cảnh báo sóng 5G có thể ảnh hưởng đến an toàn bay

Thứ Năm, ngày 04/11/2021 08:00 AM (GMT+7)

Mới đây, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã ra cảnh báo về việc sóng 5G có khả năng can thiệp tín hiệu của cao độ kế máy bay và một số thiết bị an toàn bay thiết yếu.

Ngày 2/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã đưa ra một cảnh báo trên Bảng Thông tin Đặc biệt về Tiêu chuẩn An toàn bay (SAIB) về việc “cần có hành động phản ứng với khả năng nhiễu sóng với thiết bị điện tử nhạy cảm trên máy bay”. Theo đó, phổ sóng 5G nằm gần với tín hiệu vô tuyến được cao độ kế (thiết bị đo độ cao) vô tuyến trên máy bay, và do đó có thể can thiệp với thiết bị này.

Vấn đề chính FAA đưa ra trong thông báo mới là việc tiêu chuẩn kỹ thuật cho cao độ kế vô tuyến được ban hành nhiều năm trước khi các nhà mạng di động bắt đầu sử dụng các dải tần số nằm gần dải tần cao độ kế. Do đó, hàng chục nghìn thiết bị đang được sử dụng sẽ không được bảo vệ trước các tần số sắp được dùng cho công nghệ 5G.

Thông báo của FAA nói rằng phi công cần nhắc nhở hành khách chuyển bất kỳ thiết bị 5G nào sang chế độ máy bay hoặc tắt thiết bị trong thời gian bay, đồng thời thông báo cho FAA về bất kỳ dấu hiệu nhiễu sóng nào phát hiện được.

Đáp lại thông báo này, đại diện ngành hàng không cho biết sẽ mất nhiều năm để xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật mới, sau đó thay thế hoặc nâng cấp các thiết bị liên quan.

FAA đã nỗ lực làm việc với Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) và các cơ quan khác nhằm cho phép công nghệ 5G được sử dụng an toàn cùng ngành hàng không. Tuy nhiên, cảnh báo mới lại tạo ra một tình thế khó xử - một cơ quan bày tỏ quan ngại trong khi một cơ quan khác lại chấp thuận công nghệ mới.

Gần đây, Canada đã giới hạn việc xây dựng các trạm phát sóng 5G mới gần đường băng của các sân bay lớn. Australia, Pháp và một số quốc gia khác cũng đã có động thái ngăn ngừa khả năng sóng 5G ảnh hưởng đến an toàn bay.

Cao độ kế vô tuyến được sử dụng cho nhiều chức năng an toàn thiết yếu trong máy bay và trực thăng, đặc biệt khi hạ cánh trong tầm nhìn xấu, cảnh báo tránh va chạm và các hệ thống cảnh báo độ cao. Một số loại trực thăng không thể bay được nếu cao độ kế vô tuyến không hoạt động.

Phổ sóng 5G mới, có tên Băng tần C, có thể được đưa vào hoạt động cho mạng 5G vào ngày 5/12 tới tại Mỹ. Tháng 2 vừa qua, FCC đã đấu giá quyền sử dụng các băng tần mới cho các nhà mạng không dây.

Trong một tuyên bố được đưa ra, FCC cam kết hợp tác với các cơ quan liên bang khác nhằm cùng lúc bảo vệ an toàn bay và phát triển công nghệ 5G.

CTIA, một hiệp hội doanh nghiệp đại diện cho ngành công nghiệp viễn thông không dây, nói rằng các mạng 5G sử dụng băng tần này đang hoạt động an toàn ở 40 quốc gia và không gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. CTIA cho biết vấn đề đã được các cơ quan liên quan khắp thế giới nghiên cứu, bao gồm cả FCC. Thông báo trên bảng tin của FAA cũng xác nhận rằng chưa có báo cáo nào về việc sóng 5G gây nhiễu thiết bị máy bay.

Trong khi đó, RTCA Inc., một tổ chức phi lợi nhuận tại Washington chuyên nghiên cứu vấn đề kỹ thuật hàng không, đã kết luận rằng khả năng can thiệp của sóng 5G có thể gây nguy cơ đáng kể về an toàn, thậm chí có thể mang đến thảm họa.

