Cách tìm iPhone bị mất ngay cả khi thiết bị đang bật im lặng

Thứ Năm, ngày 15/04/2021 12:00 PM (GMT+7)

Tính năng mới của Google sẽ giúp bạn tìm lại iPhone bị mất kể cả khi thiết bị đang bật chế độ im lặng.

Việc tìm kiếm một chiếc điện thoại bị mất/thất lạc luôn là một vấn đề phức tạp. Hầu hết thời gian, chúng ta thường đặt điện thoại ở chế độ im lặng để tránh làm phiền đến những người xung quanh, tuy nhiên, việc này đôi khi cũng gây ra một số rắc rối nếu chẳng may bạn làm mất/thất lạc thiết bị.

Mới đây, Google đã bổ sung thêm một tính năng mới, hỗ trợ người dùng xác định vị trí iPhone bị mất ngay cả khi thiết bị đang bật chế độ im lặng. Lưu ý, tính năng này chỉ hoạt động nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Google Home và kết nối với loa thông minh của Google.

Nếu chẳng may làm thất lạc iPhone trong nhà, bạn chỉ cần nói “Hey Google, find my phone” qua loa thông minh của Google. Lúc này, ứng dụng Google Home sẽ gửi một cảnh báo quan trọng đến iPhone, cảnh báo này có thể bỏ qua chế độ Do not disturb (không làm phiền) và im lặng.

Bên cạnh đó, Google Assistant còn hỗ trợ tính năng Assistant Routines (tương tự như Shortcut iPhone), cho phép bạn thực hiện nhiều hành động khác nhau khi điều kiện xảy ra.

Ứng dụng Find my iPhone (tìm iPhone của tôi) trên iOS rất hiệu quả trong việc theo dõi/quản lý các thiết bị bị mất. Bạn có thể tìm iPhone trên bản đồ, đánh dấu thiết bị bị mất hoặc xóa dữ liệu trên thiết bị từ xa, tuy nhiên, tính năng mới của Google sẽ là lựa chọn hữu ích trong trường hợp bạn làm thất lạc iPhone ở nhà hoặc văn phòng.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/thiet-bi-so/cach-tim-iphone-bi-mat-ngay-ca-khi-thiet-bi-dang-bat-im-lang-979005.html