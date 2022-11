Cách sửa lỗi iPhone sạc chậm sau khi cập nhật iOS 16

Theo báo cáo của Mohamed (thành viên trên iPhonetricks), sau khi cập nhật iPhone từ iOS 16 lên iOS 16.1, điện thoại bỗng sạc rất chậm, chỉ tăng được 3% trong vòng 20 phút khi sử dụng cáp USB-C to Lightning. Một thành viên khác trên diễn đàn Reddit cũng gặp tình trạng tương tự đối với chiếc iPhone XR.

Cách khắc phục lỗi iPhone sạc chậm

- Khởi động lại điện thoại: Đây là cách đơn giản nhất để khắc phục các lỗi không rõ nguyên nhân. Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Shut down (tắt máy) - Slide to power off (trượt để tắt nguồn). Khi máy đã tắt hoàn toàn, người dùng chỉ cần nhấn giữ nút nguồn vài giây cho đến khi xuất hiện logo Apple.

Khởi động lại iPhone để khắc phục vấn đề sạc chậm. Ảnh: MINH HOÀNG

- Đổi phụ kiện và phương pháp sạc: Bắt đầu từ iPhone 8 trở lên, Apple đã hỗ trợ sạc nhanh và sạc không dây, do đó, việc sử dụng cục sạc cơ bản 1 A sẽ khiến thời gian sạc tăng cao.

Để sạc nhanh cho iPhone, bạn cần phải sử dụng cục sạc nhanh đúng chuẩn PD (Power Delivery) từ 20 W trở lên. Bên cạnh đó, dây cáp cũng phải tương thích và đạt chuẩn MFi (made for iPhone).

Sử dụng cục sạc và dây cáp phù hợp để đạt được tốc độ sạc nhanh nhất. Ảnh: MINH HOÀNG

- Vệ sinh cổng sạc: Theo thời gian, bụi bẩn, tóc… sẽ lọt vào cổng sạc và khiến các chấu kết nối tiếp xúc không tốt, ảnh hưởng đến quá trình sạc. Để vệ sinh cổng sạc, bạn có thể sử dụng cây tăm hoặc que chọc SIM và khều nhẹ nhàng bụi bẩn ra khỏi cổng sạc. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng bình xịt khí nén để thổi bụi bẩn ra ngoài.

Thường xuyên vệ sinh cổng sạc điện thoại. Ảnh: Cole Saladino/Thrillist

Nếu những giải pháp trên không giúp khắc phục vấn đề, nhiều khả năng đây là lỗi phần mềm và bạn phải chờ Apple phát hành bản cập nhật.

Nhìn chung, trên đây là 3 cách đơn giản để khắc phục lỗi sạc chậm trên iPhone. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên Kỷ Nguyên Số cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

