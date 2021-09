Cách nhận thông báo khi trời sắp mưa bằng iPhone

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021 13:30 PM (GMT+7)

Việc biết thời tiết bên ngoài hiện tại như thế nào sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi đi ra ngoài.

Rạng sáng ngày 21-9 (theo giờ Việt Nam), Apple đã chính thức phát hành phiên bản iOS 15 với nhiều tính năng mới và cải tiến đáng chú ý.

Để cài đặt iOS 15, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) trên iPhone, tìm đến mục General (cài đặt chung) - Software Update (cập nhật phần mềm) - Upgrade to iOS 15 (nâng cấp lên iOS 15), sau đó nhấn Download & Install (tải xuống và cài đặt) và chờ một lát cho đến khi quá trình này hoàn tất.

Bản cập nhật này đi kèm với các tính mới như Focus (tập trung), SharePlay trên FaceTime và các cải tiến với ứng dụng Maps (bản đồ), Notifications (thông báo)...

Như thường lệ, mỗi bản cập nhật iOS đều có các tính năng ẩn chờ bạn khám phá, và nhận thông báo khi trời mưa hoặc tuyết rơi là một trong số đó.

Nhờ sự chuyển giao công nghệ từ Dark Sky (ứng dụng mà Apple đã mua lại vào năm ngoái), giờ đây người dùng iPhone đã có thể nhận thông báo từ ứng dụng Weather (thời tiết) chính thức theo thời gian thực.

Khi trời sắp đổ mưa hoặc tuyết sắp rơi, bạn sẽ ngây lập tức nhận được thông báo từ ứng dụng Weather (thời tiết). Tương tự, nếu mưa hoặc tuyết sắp hết, người dùng cũng sẽ nhận được cảnh báo, từ đó sắp xếp lại công việc cho phù hợp.

Để nhận thông báo khi trời bắt đầu/ngừng mưa hoặc tuyết bắt đầu/ngừng rơi, bạn làm theo các bước như sau:

- Bước 1: Mở ứng dụng Weather (thời tiết) trên iPhone (yêu cầu thiết bị đã cài đặt iOS 15).

- Bước 2: Bấm nút ba chấm ở góc trên bên phải.

- Bước 3: Chọn Notifications (thông báo).

- Bước 4: Kích hoạt tùy chọn My Location (vị trí của tôi), sau đó cấp quyền Always (luôn luôn) cho ứng dụng Weather (thời tiết), rồi bấm nút Done (xong) ở góc trên bên phải.

Trong trường hợp quên cấp quyền truy cập vị trí cho ứng dụng Weather (thời tiết), người dùng có thể truy cập vào Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư) - Location Services (dịch vụ định vị) - Weather (thời tiết) và chọn Always (luôn luôn).

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/cach-nhan-thong-bao-khi-troi-sap-mua-bang-iph...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/cach-nhan-thong-bao-khi-troi-sap-mua-bang-iphone-1017340.html