Cách chặn YouTube theo dõi hoạt động của bạn

Tuy nhiên, nếu không muốn YouTube lưu lại lịch sử và theo dõi hoạt động, bạn có thể tắt tính năng theo dõi và vô hiệu hóa quảng cáo được cá nhân hóa. Trong bài viết này, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn các thao tác trên iPhone, nếu đang sử dụng Android hoặc máy tính, người dùng chỉ cần thực hiện tương tự.

Cách chặn YouTube theo dõi hoạt động bạn

- Bước 1: Đầu tiên bạn hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản tương ứng.

- Bước 2: Nhấn vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải và chọn Your data in YouTube (dữ liệu của bạn trong YouTube).

Truy cập vào phần cài đặt tài khoản YouTube. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Cuộn xuống dưới và tìm đến mục Manage your YouTube Watch History (quản lý nhật ký xem của bạn trên YouTube).

- Bước 4: Tiếp theo, người dùng chỉ cần chuyển sang mục Controls (chế độ điều khiển), sau đó nhấn Turn off (tắt) tại mục YouTube History (nhật ký hoạt động trên YouTube), và xác nhận lại khi được hỏi.

Chặn YouTube theo dõi hoạt động của bạn. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khi bạn chặn YouTube theo dõi hoạt động của bạn, YouTube sẽ không lưu lại lịch sử những video bạn đã xem hoặc tìm kiếm, không nhớ những đoạn video bạn đang xem và tạm ngừng, các video được đề xuất không liên quan đến sở thích của bạn…

Cách tắt quảng cáo được cá nhân hóa trên YouTube

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy thực hiện từ bước 1 đến bước 3 tương tự như trên, sau đó kéo xuống bên dưới và chọn Go to My Ad Center (trung tâm quảng cáo của tôi).

- Bước 2: Nhấn vào menu bên cạnh tùy chọn Personalized ads (quảng cáo được cá nhân hóa) ở góc phải và chọn Turn off (tắt).

Tắt quảng cáo cá nhân hóa trên YouTube. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khi bạn tắt quảng cáo được cá nhân hóa trên YouTube, bạn sẽ không còn thấy xuất hiện các quảng cáo liên quan đến sở thích và thói quen xem video tương ứng. Ngoài ra, YouTube cũng sẽ xóa mọi tùy chọn trước đây mà bạn đã đặt để xem quảng cáo.

Google có một trung tâm quảng cáo hợp nhất, do đó, việc tắt quảng cáo được cá nhân hóa cho YouTube cũng sẽ tắt quảng cáo cho Google, cũng như tất cả các trang web và ứng dụng khác sử dụng quảng cáo của Google.

Lưu ý, việc chặn hoạt động theo dõi YouTube và tắt quảng cáo được cá nhân hóa sẽ ảnh hưởng đến tài khoản YouTube và Google của bạn. Vì vậy, bạn chỉ cần thực hiện các thao tác này trên một thiết bị duy nhất.

Hy vọng những thông tin mà Kỷ Nguyên Số cung cấp mang lại lợi ích cho bạn trong quá trình sử dụng YouTube.

