Cách ‘cai nghiện’ Facebook bằng chính Facebook

Theo các nhà nghiên cứu, ước tính có khoảng 12,5% người dùng bị nghiện Facebook, tương đương với hơn 360 triệu người.

Mất tập trung (hay phân tâm) được gây ra bởi các thiết bị số, làm xói mòn khả năng năng lực nhận thức và sự chú ý của chúng ta. Không khó để bắt gặp hình ảnh mọi người chúi đầu vào điện thoại để lướt Facebook, xem TikTok… khi đi thang máy, xe buýt, hội họp hoặc ở những nơi công cộng.

Facebook là mạng xã hội lớn nhất hiện nay với khoảng 2,9 tỉ người dùng. Ảnh: MINH HOÀNG

Một lãnh đạo cấp cao của một công ty công nghệ từng chia sẻ: “Công nghệ mà chúng tôi tạo ra đã tiến hóa với tốc độ nhanh hơn nhận thức mà con người cần đến để vận hành nó”.

Nhiều người không thể kiểm soát thời gian sử dụng Facebook, dễ sa đà vào các cuộc trò chuyện, từ đó khiến hiệu suất công việc giảm sút, mất ngủ, các mối quan hệ cá nhân mờ nhạt khi chúng ta chỉ liên hệ trên mạng thay vì gặp mặt trực tiếp.

Cảm thức về sự kết nối mà Facebook và các nền tảng xã hội khác mang lại giống như một món ăn vặt không có giá trị dinh dưỡng, tuy nhiên, món ăn này lại dễ gây nghiện.

Sử dụng Facebook, TikTok… quá mức được xem là dấu hiệu của căn bệnh nghiện Internet. Làm thế nào để cai nghiện?

Trong khuôn khổ bài viết này, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn các thao tác trên iPhone, nếu đang sử dụng điện thoại Android, người dùng chỉ cần thực hiện tương tự.

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Facebook trên điện thoại lên phiên bản mới nhất.

Đa số các ứng dụng mạng xã hội đều có tính năng giới hạn thời gian sử dụng và Facebook cũng không ngoại lệ. Để kích hoạt, bạn hãy bấm vào biểu tượng menu ở góc phải, kéo xuống cuối trang và chọn Settings & Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Your time on Facebook (thời gian bạn ở trên Facebook).

Truy cập vào phần cài đặt Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại đây sẽ có 4 mục gồm See your time (xem thời gian của bạn), Manage your time (quản lý thời gian), Get more from your time (sử dụng thời gian hiệu quả hơn) và Control your notifications (kiểm soát thông báo).

Để quản lý thời gian sử dụng Facebook, bạn hãy chọn Manager your time (quản lý thời gian).

Tùy chọn Daily time reminder (lời nhắc thời gian hàng ngày) là nơi để bạn giới hạn thời gian sử dụng Facebook, ví dụ 30 phút, 45 phút hoặc 1 tiếng/ngày. Khi thời gian sử dụng đã hết, ứng dụng sẽ tự động hiển thị thông báo nhắc nhở.

Kích hoạt tính năng nhắc nhở khi thời gian sử dụng Facebook đã hết. Ảnh: MINH HOÀNG

Bên cạnh đó, để hạn chế bị mất tập trung, người dùng cũng nên kích hoạt tùy chọn Quiet mode (chế độ im lặng) để không bị làm phiền bởi các thông báo của Facebook trong khi đang làm việc.

Công nghệ đang thay đổi cuộc sống cá nhân của con người, chúng ta dành nhiều thời gian với các thiết bị hơn những người khác và kéo theo đó, xu hướng cô đơn và trầm cảm ngày càng tăng.

