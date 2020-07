Các nhà đầu tư Mỹ cân nhắc mua TikTok

Thứ Sáu, ngày 24/07/2020 08:10 AM (GMT+7)

Các nhà đầu tư Mỹ đang cân nhắc mua ứng dụng chia sẻ video TikTok của công ty Trung Quốc ByteDance, CNN đưa tin ngày 23/7.

TikTok có kế hoạch bổ sung 10.000 việc làm ở Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét cấm ứng dụng này. Ảnh: Getty

Một nhóm nhà đầu tư Mỹ, bao gồm các công ty đầu tư mạo hiểm như Sequoia, General Atlantic đang cân nhắc mua đa số cổ phần, theo The Information và The Financial Times. Các nhà đầu tư đang làm việc với Bộ Tài chính Mỹ các cơ quan quản lý khác về việc TikTok sẽ hoạt động như thế nào sau khi rơi vào tay họ.

Ở Trung Quốc, ByteDance đưa ra một ứng dụng tương tự TikTok với tên gọi Douyin (cùng logo, thương hiệu như TikTok). The Financial Times đưa tin, theo thỏa thuận đang được bàn thảo (Mỹ sẽ mua TikTok), ByteDance sẽ giữ lại một ít cổ phần trong TikTok.

Ngày 23/7, ByteDance từ chối bình luận về khả năng bán TikTok cho các nhà đầu tư Mỹ, chỉ nhắc lại tuyên bố của hãng hồi đầu tháng này rằng, ByteDance đang cân nhắc thay đổi cấu trúc doanh nghiệp. The Wall Street Journal đưa tin, việc thay đổi có thể bao gồm thành lập tổng hành dinh cho ứng dụng video bên ngoài Trung Quốc hoặc thành lập ban quản trị mới. “Chúng tôi rất tự tin về thành công lâu dài của TikTok và sẽ công bố kế hoạch của mình", người phát ngôn TikTok tuyên bố hôm 23/7.

Nhiều tháng qua, TikTok đang cố gắng tách rời công ty mẹ ở Bắc Kinh. Hồi tháng 5, TikTok thuê một trong những quản lý cấp cao của Disney là Kevin Mayer làm tổng giám đốc điều hành. TikTok có văn phòng chính ở Los Angeles và các văn phòng ở London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul và Tokyo.

Gần đây, nhiều nhà làm luật và quan chức Mỹ cho rằng, TikTok gây ra nguy cơ an ninh quốc gia vì ứng dụng này có thể được Bắc Kinh sử dụng làm công cụ do thám. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhiều quan chức khác của Mỹ nói rằng, họ đang cân nhắc cấm TikTok. Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu cấm các viên chức cấp liên bang tải TikTok xuống thiết bị công. Chiến dịch tái tranh cử tổng thống của ông Trump đang chạy quảng cáo trên Facebook với tuyên bố “TikTok đang dò la bạn”.

TikTok rút khỏi Hong Kong hồi đầu tháng này sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với đặc khu hành chính này. Tháng trước, Ấn Độ cấm TikTok và một số ứng dụng phổ biến khác của Trung Quốc. Úc cũng đang “soi” TikTok, theo 9 News Australia.

