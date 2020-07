TikTok, Facebook kêu gọi "suy nghĩ trước khi có hành động nguy hiểm trên mạng"

Thứ Năm, ngày 23/07/2020 12:45 PM (GMT+7)

Còn đó một số người dùng đang đăng tải những nội dung có khả năng gây nguy hiểm, không phù hợp với cộng đồng trên mạng xã hội.

Chia sẻ với báo chí mới đây, ông Vũ Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam đánh giá, các nền tảng mạng xã hội đang trở thành một không gian sinh hoạt mới của mọi người. Trong không gian đó, vấn đề an toàn cho cả cộng đồng cần phải được coi trọng và cần được tuyên truyền sâu rộng.

"Nó không chỉ là những quy định chặt chẽ nhưng khó nhớ và khó nắm bắt, mà cần được nhắc đi nhắc lại thường xuyên dưới những hình thức thân thiện và sáng tạo với người dùng", ông Khánh nhấn mạnh.

Người dùng nên dành thời gian suy nghĩ trước khi quyết định thực hiện những hành động nguy hiểm trên mạng. (Ảnh minh họa)

Được sự ủng hộ của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và Hội truyền thông số Việt Nam trong mục tiêu xây dựng một môi trường mạng thân thiện và an toàn, dịp này, TikTok cũng đã giới thiệu thử thách #thinkb4youdo nhằm khuyến khích người dùng dành thời gian suy nghĩ trước khi quyết định thực hiện những hành động nguy hiểm trên TikTok.

Để cảnh báo mọi người về tầm nguy hiểm của việc đăng tải các nội dung gây tác động xấu đến cộng đồng chỉ vì mục đích giải trí, TikTok khuyến khích người dùng tham gia chiến dịch #thinkb4youdo bằng cách thực hiện các bước sau:

- Quay video với hashtag #thinkb4youdo và nhảy theo các động tác vũ đạo của chương trình.

- Đăng tải video cùng với hashtag #thinkb4youdo và đặt ở chế độ công khai.

- Chia sẻ video trên các nền tảng xã hội khác và mời bạn bè cùng tham gia.

Theo đại diện TikTok Việt Nam, nhiều người sử dụng mạng xã hội với mục đích giải trí, học hỏi và tương tác với cộng đồng, nhưng còn đó một số khác lại đăng tải những nội dung có khả năng gây nguy hiểm, không phù hợp với cộng đồng. "Chúng tôi muốn kêu gọi người dùng dành thời gian suy nghĩ trước khi quyết định đăng tải những nội dung như vậy", TikTok cho biết.

Một mạng xã hội khác là Facebook cũng vừa phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) khởi động chương trình “Tư duy thời đại số” (We Think Digital) tại Việt Nam. Chương trình bao gồm các hoạt động đào tạo kỹ năng công dân số và an toàn trực tuyến cho học sinh, sinh viên trên quy mô toàn quốc để cùng nhau xây dựng một môi trường Internet tích cực và an toàn.

Phát triển trên nền tảng của chương trình “Suy nghĩ trước khi chia sẻ” (Think BeforeYou Share) đã được thực hiện năm 2018 và trang bị những kỹ năng số cơ bản cho hơn 50.000 bạn trẻ trên 10 tỉnh thành, Facebook triển khai thí điểm chương trình “Tư duy thời đại số” tại Việt Nam vào cuối năm 2019. Chương trình đã tiếp cận được 244.813 học sinh THCS và THPT và 1.227 giáo viên trên 13 tỉnh, thành trên cả nước.

