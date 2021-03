Cả người đăng và người xem video TikTok phải biết 2 tính năng mới này

Thứ Sáu, ngày 12/03/2021 15:00 PM (GMT+7)

Hai tính năng này được ra đời nhằm xây dựng một môi trường an toàn, tích cực và tự do sáng tạo trên TikTok.

Mạng xã hội video ngắn TikTok vừa chính thức ra mặt 2 tính năng mới, cho phép nhà sáng tạo kiểm soát bình luận trên các video của mình và giúp người dùng suy nghĩ kỹ càng trước khi bấm nút đăng tải những bình luận không thân thiện hoặc không phù hợp.

Với tính năng "Lọc tất cả bình luận", các nhà sáng tạo có thể quyết định những bình luận nào được phép xuất hiện dưới bài đăng. Cụ thể, khi tính năng này được bật, các bình luận sẽ tự động bị ẩn nếu không nhận được sự phê duyệt của chủ tài khoản.

Tính năng kiểm duyệt bình luận.

Tính năng mới này được phát triển dựa trên quyền kiểm soát bình luận hiện có, cho phép người dùng có thể chọn lọc các bình luận spam, mang tính công kích và một số từ khóa cụ thể mà họ không muốn xuất hiện trong phần bình luận.

TikTok cho biết, họ biết rằng tính năng bình luận đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối người dùng với các nhà sáng tạo. Vì vậy, TikTok sẽ tiếp tục phát triển giải pháp nhằm thúc đẩy các cuộc thảo luận văn minh và tôn trọng lẫn nhau.

Tính năng nhắc nhở trước khi đăng bình luận.

Song song đó, TikTok cũng mong muốn khuyến khích cộng đồng đối xử tử tế và tôn trọng lẫn nhau. Với tính năng mới, TikTok sẽ đưa ra lời cảnh báo đối với người dùng khi họ chuẩn bị đăng tải một bình luận có thể chứa từ ngữ không phù hợp. Lúc này, Tiêu chuẩn Cộng đồng của TikTok đồng thời được nhắc lại và cho phép người dùng chỉnh sửa lại bình luận trước khi đăng tải.

"Xây dựng một môi trường an toàn, tích cực và tự do sáng tạo luôn là ưu tiên hàng đầu của TikTok. Trong thời gian tới, TikTok sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp an toàn cho người dùng, xây dựng và cung cấp các công cụ kiểm soát để tối ưu hoá trải nghiệm của họ trên nền tảng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lắng nghe những phản hồi từ cộng đồng và chuyên gia để mang tới nhiều giải pháp hiệu quả hơn", TikTok cho biết.

Nguồn: http://danviet.vn/ca-nguoi-dang-va-nguoi-xem-video-tiktok-phai-biet-2-tinh-nang-moi-nay-50202112...Nguồn: http://danviet.vn/ca-nguoi-dang-va-nguoi-xem-video-tiktok-phai-biet-2-tinh-nang-moi-nay-50202112314585647.htm