Chưa từng có: Tủ lạnh của hàng trăm siêu thị Pháp bị tấn công mạng

Đêm 11/10 (giờ địa phương), hàng trăm siêu thị trên khắp nước Pháp đã trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống làm lạnh, gây hư hỏng nghiêm trọng lượng lớn hàng hóa và buộc các cửa hàng phải tiêu hủy toàn bộ thực phẩm bị ảnh hưởng.

Tin tặc đã xâm nhập vào các bộ điều khiển nhiệt độ và chuyển chúng sang chế độ rã đông, khiến nhiệt độ tủ mát và tủ đông tăng lên tới 50°C trong suốt khoảng 6 tiếng đồng hồ.

Toàn bộ thịt tươi, đồ đông lạnh và rau củ bảo quản bên trong đều bị biến chất và phải vứt bỏ.

Quy mô thiệt hại lan rộng trên nhiều chuỗi bán lẻ lớn. Cụ thể, 150 cửa hàng của chuỗi Intermarché bị ảnh hưởng; dưới 100 siêu thị của Cooperative U bị gián đoạn hoạt động; 80 siêu thị trên 6.000 điểm bán của Carrefour bị tấn công.

Khoảng 150 siêu thị Intermarche bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mạng đêm 11/10. Ảnh: EPA

Các hệ thống làm lạnh trên do công ty điện lạnh Danfoss (Đan Mạch) quản lý. Đại diện Danfoss cho biết đa số thiết bị bị xâm nhập là các dòng công nghệ đời cũ (như AK-SM 800 và AK-SC 355) đã ngừng nhận các bản cập nhật phần mềm và vá lỗi bảo mật, đồng thời khuyến nghị khách hàng chuyển đổi sang các giải pháp thế hệ mới.

Hồi tháng 8, nhóm nghiên cứu bảo mật Team82 thuộc công ty Claroty từng công bố báo cáo cảnh báo lỗ hổng cơ chế xác thực ẩn trên các bộ điều khiển Danfoss, cho phép kẻ xấu can thiệp trái phép vào vận hành kho lạnh.

Vụ việc đánh dấu bước leo thang của hình thức tấn công nhắm vào hệ thống công nghệ vận hành (OT - Operational Technology) - các hệ thống kiểm soát thiết bị máy móc và quy trình vật lý thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở các hành vi đánh cắp dữ liệu hoặc tống tiền truyền thống.

Giới chuyên gia an ninh mạng nhận định đây là bằng chứng cho thấy các cuộc tấn công phá hoại hạ tầng vật lý đã chính thức được "vũ khí hóa" nhằm vào chuỗi cung ứng bán lẻ lương thực tại một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Trước đó, Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh (NCSC) đã cảnh báo về sự gia tăng của các vụ tấn công gây thiệt hại vật chất trong bối cảnh bất ổn địa chính trị leo thang.

Vào tháng 7, các tin tặc nghi của Iran đã nhắm vào hệ thống xử lý nước tại 7 bang của Mỹ, trong khi một số đối tượng chưa xác định cũng từng can thiệp vào hệ thống đẩy của tàu chở dầu khí gần bờ biển Texas vào mùa hè qua.

Hồi tháng 9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ đạo chính phủ xây dựng kế hoạch bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và công nghiệp quốc phòng trước các đòn tấn công mạng cũng như thiết bị bay không người lái, trong bối cảnh quốc gia này đối mặt với các hành động thù địch ngày càng gia tăng.