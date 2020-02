Bị cáo buộc theo dõi mạng lưới viễn thông toàn cầu, Huawei nói gì?

Thứ Bảy, ngày 15/02/2020 15:05 PM (GMT+7)

Phía Huawei đã lập tức có thông tin đáp trả trước những cáo buộc từ Hoa Kỳ.

Các quan chức Mỹ đã công khai cáo buộc Huawei có thể theo dõi người dùng các mạng điện thoại di động sử dụng thiết bị Huawei. Tạp chí Phố Wall (the Wall Street Journal) đưa tin hôm thứ ba, khi chính quyền Trump tăng cường các chiến dịch chống Huawei của họ để thuyết phục các đồng minh không sử dụng Huawei.

Tuy nhiên, phía Huawei đã lập tức có thông tin đáp trả. Theo Huawei, trên thực tế, cửa hậu được các quan chức Mỹ nhắc đến không khác gì cái gọi là “giao diện ngăn cản hợp pháp” (legal interception interface), là một tính năng bắt buộc và hợp pháp được tích hợp trong hệ thống để tạo điều kiện cho việc điều tra tội phạm. Thông thường nó được cung cấp bởi các nhà mạng, chứ không phải bởi nhà cung cấp.

"Chính phủ Hoa Kỳ đang cố tình gây rối tạo ra sự hiểu biết nhầm lẫn cho những người không có kiến thức chuyên ngành bằng cách sử dụng những thông tin mà mọi người trong lĩnh vực viễn thông đều biết", Huawei nhấn mạnh.

Huawei bị Hoa Kỳ tố cài "cửa hậu" theo dõi cả thế giới.

Bằng chứng từ trường hợp Snowden tiết lộ, Hoa Kỳ đã truy cập một cách bí mật vào các mạng viễn thông trên toàn thế giới, do thám các quốc gia khác trong một thời gian dài. Một bài báo trên tờ Washington Post tuần này về cách CIA sử dụng một công ty mã hóa để do thám các quốc gia khác trong nhiều thập kỷ là bằng chứng bổ sung thêm cho hiện thực đó.

"Các cáo buộc của Hoa Kỳ về việc Huawei sử dụng giao diện ngăn chặn hợp pháp không có gì khách hơn một màn tung hỏa mù - họ không tuân thủ bất kỳ hình thức logic nào được chấp nhận trong lĩnh vực bảo mật, an ninh mạng. Huawei chưa bao giờ và sẽ không bao giờ bí mật truy cập các mạng viễn thông, chúng tôi cũng không có khả năng làm điều đó.

Tạp chí Phố Wall nhận thức rõ ràng rằng chính phủ Hoa Kỳ không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ cho cáo buộc của họ, và tạp chí này vẫn chọn cách lặp lại những lời dối trá đang được các quan chức Mỹ này lan truyền. Điều này phản ánh sự thành kiến của Tạp chí Phố Wall đối với Huawei và làm giảm uy tín của tờ báo này", Huawei tuyên bố.

Huawei cho biết, vai trò của họ là một nhà cung cấp các sản phẩm và giải pháp viễn thông, là cung cấp thiết bị tuân theo các tiêu chuẩn 3GPP/ETSI, giống như mọi nhà cung cấp khác. Huawei có nghĩa vụ tuân theo các tiêu chuẩn ngăn chặn hợp pháp trong toàn ngành như tiêu chuẩn TS 33.107 của 3GPP cho mạng 3G và TS 33.128 cho 5G. Đây là nơi các nghĩa vụ của Huawei liên quan đến kết thúc ngăn chặn hợp pháp.

Một lần nữa Huawei khẳng định, việc quản lý và sử dụng thực tế các giao diện ngăn chặn hợp pháp chỉ được thực hiện bởi các nhà mạng và các cơ quan quản lý. Các giao diện ngăn chặn luôn được đặt trong các cơ sở được bảo vệ của các nhà khai thác mạng, và chúng được vận hành bởi các nhân viên được chính phủ giám sát kỹ lưỡng tại các quốc gia nơi họ hoạt động. Các nhà khai thác mạng có các quy định rất nghiêm ngặt để vận hành và duy trì các giao diện này. Huawei không phát triển hoặc sản xuất bất kỳ thiết bị ngăn chặn nào ngoài điều này.

"Huawei chỉ là nhà cung cấp thiết bị. Trong vai trò này, việc truy cập mạng khách hàng mà không có sự cho phép và giám sát của họ là điều không thể. Chúng tôi không có khả năng vượt qua các nhà mạng, vượt qua sự kiểm soát truy cập và lấy dữ liệu từ mạng của họ mà không bị phát hiện bởi tất cả các tường lửa hoặc hệ thống bảo mật. Trên thực tế, ngay cả Tạp chí Phố Wall cũng thừa nhận rằng các quan chức Mỹ không thể cung cấp bất kỳ chi tiết cụ thể nào liên quan đến cái gọi là "cửa hậu" này", Huawei cho biết.

"An ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng là những ưu tiên hàng đầu của Huawei. Nhận xét của các quan chức Mỹ hoàn toàn bỏ qua khoản đầu tư khổng lồ và các hoạt động thực tiễn tốt nhất của Huawei và các nhà khai thác mạng trong quản lý rủi ro an ninh mạng. Chúng tôi rất phẫn nộ trước việc chính phủ Mỹ không tiếc nỗ lực bôi nhọ Huawei bằng cách sử dụng các vấn đề an ninh mạng. Nếu Mỹ phát hiện ra vi phạm của Huawei, một lần nữa chúng tôi nghiêm túc yêu cầu Mỹ đưa ra bằng chứng cụ thể thay vì sử dụng phương tiện truyền thông để lan truyền các tin đồn", Huawei cho biết thêm.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-nghe/bi-cao-buoc-theo-doi-mang-luoi-vien-thong-toan-cau-huawei-noi-gi-105...Nguồn: http://danviet.vn/cong-nghe/bi-cao-buoc-theo-doi-mang-luoi-vien-thong-toan-cau-huawei-noi-gi-1059100.html