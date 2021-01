"Báo động đỏ" thực trạng trẻ em bị xâm hại tình dục trên mạng internet

Thứ Năm, ngày 28/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

Mỗi ngày, có khoảng 720.000 bức ảnh trẻ em bị lạm dụng tình dục bị đăng tải lên internet mỗi ngày.

Ngày 27/1, Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ thông tin & Truyền thông) đã chủ trì và phối hợp với Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) tổ chức hội thảo an toàn thông tin với chủ đề "Những thách thức và con đường phía trước". Đây là hội thảo tổng kết ngành an toàn thông tin 2020, đồng thời đưa ra những nhận định và cơ hội phát triển cho năm 2021.

Các diễn giả tại hội thảo "Những thách thức và con đường phía trước".

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục ATTT cho biết, cứ mỗi giây, có 127 thiết bị IoT đang được kết nối với internet. Dự báo đến năm 2025, trung bình một người sẽ có khoảng 9 thiết bị IOT được kết nối với internet. Theo ông Phúc, sự gia tăng nhanh chóng của các thiết bị IoT cùng với nguồn dữ liệu khổng lồ được sản sinh sẽ đặt ra những yêu cầu mới trong tiếp cận và triển khai các biện pháp an toàn thông tin.

Các đơn vị bảo mật cũng lần lượt trình bày về các vấn đề an toàn thông tin nổi bật trong năm 2020. Trong đó, VSEC đã có một bài tham luận trình bày tổng quan ngành ATTT qua những sự kiện an toàn thông tin nổi bật năm 2020, và các lỗ hổng bảo mật phổ biến tồn tại trọng hệ thống CNTT tại Việt Nam. Công ty Bảo mật Checkpoint cũng chia sẻ về vấn đề an toàn thông tin trong chuyển đổi số, về những cơ hội và thách thức của Việt Nam.

Khối chuyên gia bảo mật VSEC cho biết, trên phạm vi toàn cầu, mỗi phút có 720 người là nạn nhân của tội phạm mạng, tương đương mõi ngày có 1 triệu người là nạn nhân của tội phạm mạng. Dự báo thiệt hại do mất an toàn thông tin mạng sẽ tăng trung bình 15%/năm, bao gồm: Phá hủy dữ liệu, đánh cắp tiền, gian lận, gián đoạn kinh doanh, tổn phí điều tra,...

Nguy cơ mất an toàn thông tin càng nhức nhối, đáng lo ngại hơn đối với nhóm yếu thế.

"Tại Việt Nam, trong 2 năm gần đây, mỗi năm có trên 5.000 cuộc tấn công mạng xảy ra và trên 7 triệu địa chỉ IP bị nhiễm mã độc. Các chỉ số này có thể tăng gấp đôi nếu chúng ta không có các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin phù hợp", các chuyên gia tại VSEC cảnh báo.

Theo các chuyên gia, nguy cơ mất an toàn thông tin càng nhức nhối, đáng lo ngại hơn đối với nhóm yếu thế, đặc biệt là trẻ em. Chia sẻ tại hội thảo, đại diện CyberKid - tổ chức xã hội bảo vệ an toàn của trẻ em Việt Nam trước các mối đe dọa an ninh mạng khi tương tác trên internet cho biết, có đến 10.000 trẻ em là nạn nhân của tội phạm mạng được báo cáo từ 53 nước thành viên.

Mỗi ngày, có khoảng 720.000 bức ảnh trẻ em bị lạm dụng tình dục bị đăng tải lên internet mỗi ngày, 706.435 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục trên mạng được báo cáo… Đây thực sự là những con số đáng báo động. Do đó, cần phải trang bị cho phụ huynh và trẻ em những kỹ năng cần thiết để đối phó với các mối đe dọa, rủi ro an ninh mạng.

Về xu hướng an toàn thông tin năm 2021 tại Việt Nam, đại diện Cục ATTT cho biết: Năm 2020, Việt Nam đã làm chủ được 90% các dòng sản phẩm. Đến năm 2021, phấn đấu 100% dòng sản phẩm ATTT trong hệ sinh thái sản phẩm ATTT sẽ do Việt Nam sản xuất.

Còn theo ông Trương Đức Lượng - Tổng Giám đốc VSEC, những dữ liệu có giá trị về mặt thông tin và tài chính luôn là con mồi béo bở của tin tặc. Mặc dù khối tài chính - ngân hàng đã nhận được sự quan tâm đúng mức nhưng tần suất tấn công vẫn liên tục gia tăng do giá trị nó mang lại. Hiện nay, khối fintech đang đối mặt với nhiều rủi ro, vì fintech có thiên hướng phát triển nhanh và có số lượng thông tin khách hàng lớn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia ATTT dự báo, năm 2021, các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến vẫn rất phức tạp, gia tăng về số lượng và phương thức. Đặc biệt, khi xu hướng làm việc trực tuyến phát triển cũng làm tăng khả năng người dùng có thể bị tiếp cận những mối đe dọa trên không gian mạng, với những cách thức tấn công phổ biến như ransomeware, phishing, DDoS,...

Nguồn: http://danviet.vn/bao-dong-do-thuc-trang-tre-em-bi-xam-hai-tinh-duc-tren-mang-internet-502021281...Nguồn: http://danviet.vn/bao-dong-do-thuc-trang-tre-em-bi-xam-hai-tinh-duc-tren-mang-internet-50202128111584996.htm