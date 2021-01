164 ứng dụng bạn nên gỡ bỏ khỏi điện thoại ngay lập tức

Dưới đây là danh sách các ứng dụng độc hại bạn nên gỡ bỏ khỏi điện thoại: - 100 mb Internet Speed Test - Broadband Speed Test

- 2 Ways Call Recorder Automatic, Record Phone Calls

- 3D Awesome Frame Effects

- 3D Photo Editor

- 3D Photo Frames Effects & 3D Art Photo Maker

- 3D Tattoo Photo Editor & Ideas

- Animals Sound Ringtones Real Free

- Anti WannaCry Virus - Android

- Antivirus - Virus Remover

- Antivirus 2017

- Antivirus 2017 & Cleaner

- Antivirus 2020, Cleaner & Booster

- Antivirus For Android

- Antivirus Pro 2017

- Applock 2020 - App Locker & privacy guard

- AppLock New 2019 – Privacy Zone & Lock your apps

- Assistive Touch 2018

- Assistive Touch 2020

- Audio Video Editor

- Audio Video Editor Mixer 2019 - Video Cutter

- Audio Video Mixer

- AV Antivirus 2017

- Battery Doctor - Power Battery 2018

- Battery Doctor 2018 - Fast Charger

- Battery Saver - Fast Charging

- Battery Saver - Saving Battry

- Battery Saver Pro

- Battery Saver Pro 2020 - New Power Saver

- BeanPro Antivirus

- Big Front - Change Front Size

- Block Puzzle 102: New Tentris Mania

- boost clean (junk cleaner pro)

- Calculator

- Call Block Blacklist and Block SMS Easy

- Call Recorder For Android

- Chinese Chess

- Chronometer

- Clean My Android - Antivirus

- cleaner booster -ultra security-

- Collage Maker

- Control Center IOS 12 - Phone X Control Center

- Cool Master -CPU Device Cooler

- Disk-clean-suite

- DJ Mixer Studio 2018

- Don't Stop Eighth Note

- Don't Stop Eighth Note 2

- Don't Stop Eighth Note Zombie

- Eighth Note

- Eighth Note V2

- Eighth Note: Yasuhati

- Fast Charger - Dr Battery 2017

- Feeding Fish

- Followers - Unfollowers For Insta

- free antivirus

- Free Antivirus-Mobile Security

- Free VPN Proxy - Unlimited VPN & WiFi Security

- Get Followers Up 2019

- Get Followers Up 2020

- GPS Navigation

- GPS Speedometer

- Graffiti Photo Editor - Graffiti Creator

- Holy Bible

- How Fast is My Internet - High Internet Speed Test

- Internet Speed Check 2019

- Internet Speed Test

- Internet Speed Test APK

- Internet Speed Test Free

- Internet speedmeter check

- iSwipe Phone X

- K-Lock gallery picture & video

- Learn Excel 2019

- Learn Play Piano - Pianist

- Lich Van Nien 2017

- Lịch Vạn Niên 2018 - Lịch Âm 2018

- Lion Antivirus 2017

- Lock app with Password - Applock All App Protector

- loudest alarm clock ever

- Loudest Volume Booster

- Love days counter

- Lovedays Memory 2020 - Love Counter Together

- Magnifier Zoom + Flashlight

- Male To Female Voice Changer

- Master Sudoku Offline Free 2018

- Max Cleaner - Booster, Optimizer, Super Cleaner

- Max Cleaner - Speed Booster Pro 2021

- Memory Cleaner 2020

- Milab Music Player - All format audio files

- Mine Sweep - Free Miner Game

- Motocross Racing 2018

- Mp3 cutter – Video Cutter, Easy Ringtone Maker

- MP3Cutter & Ringtone Maker 2020

- Name Art Photo Editor

- New Full Battery Saver - Battery Manager & Cleaner

- Night Mode

- Nox Cool Master - Cool Down 2020

- Old Phone Ringtones

- Optimiser Pro Cleaner Booster

- OS 13 Launcher - Phone 11 Pro Launcher

- OS Launcher 12 for iPhone X

- Phone Booster

- Phone Cleaner - Speed Booster

- Phone Cooler - Cooling Master

- Photo Editor

- Photo Editor Awesome Frame Effects 3D

- Photo Frame Effects 3D

- QR Code Scanner - QR Reader

- Quick Ball

- Quick Photo Square - Insta Emoji 2019

- Rain Photo Maker - Rain Effect Editor

- Recovery all photo deleted

- Repair System For Android & Speed Booster

- Ringtone maker - Mp3 cutter

- Ringtone Maker Ultimate: New Mp3 Cutter

- Scream Go - Eighth Note T-Rex

- Secret Lock

- Secure Gallery Vault: Photos, Videos Privacy Safe

- Security Pro

- Simple App Lock

- Smadav antivirus 2017

- Smadav antivirus for android 2018

- Smadav pro Total security

- Smart Cleaner-Battery Saver, Super Booster

- Sound Meter

- Speed Test Internet - Speed Check

- Speedtest net app

- Sudoku 2

- Sudoku Basic For Beginners 2019

- Super Antivirus Cleaner 2020

- Super Cleaner - Phone Cache Cleaner, RAM Booster

- Super Loud Alarm Clock

- Super Loud Volume Booster

- Super Phone Cleaner 2020

- Super WiFi Rounter - Who Is On My WiFi

- TV Antivirus Free + Applock

- Ultra Cleaner 2018

- Unfollowers & Ghost Followers For Insta

- Video Music Cutter & Merge Studio

- Virus Cleaner - Antivirus 2018

- VPN Unlimited Proxy - Super VPN For Android

- WiFi File Transfer 2019

- WiFi Key - Free Master WiFi

- WiFi Speed Test

- WPS Tester

- WiFi Toolbox

- WPS WPA WiFi Test

- WPS Tester