Theo 9to5mac, tùy chọn Everyone for 10 Minutes trên AirDrop hiện chỉ có sẵn tại Trung Quốc nhằm hạn chế lượng thời gian mà người dùng iPhone có thể nhận tệp không dây từ người lạ.

Apple ra mắt tính năng mới giúp bạn hạn chế bị quấy rối. Ảnh: TIỂU MINH/Canva

Mặc định tính năng AirDrop sẽ có 3 tùy chọn gồm Receiving off (không nhận), Contacts Only (chỉ danh bạ) và Everyone (mọi người).

Khi tùy chọn Everyone (mọi người) được kích hoạt, bất kỳ người dùng iPhone nào ở gần đều có thể gửi hình ảnh, video, tệp… cho bạn thông qua AirDrop. Điều này sẽ làm xuất hiện cửa sổ thông báo với tùy chọn Accept (chấp nhận) hoặc Deny (từ chối), và không giới hạn thời gian.

Tại Trung Quốc, Apple đã thay thế tùy chọn Everyone (mọi người) bằng Everyone for 10 Minutes (mọi người trong 10 phút) nhằm giúp người dùng hạn chế bị quấy rối. Sau khi hết thời gian cho phép, AirDrop sẽ tự động chuyển sang tùy chọn Contacts Only (chỉ danh bạ).

Apple giới hạn việc spam thông qua AirDrop bằng tùy chọn Everyone for 10 Minutes. Ảnh: Mark Gurman/Bloomberg

Chia sẻ với cây bút Mark Gurman (Bloomberg), Apple cho biết họ đang lên kế hoạch để triển khai tính năng mới trên toàn cầu trong năm tới trong nỗ lực giảm các tệp tin rác.

AirDrop được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2011, cho phép người dùng iPhone chuyển dữ liệu, hình ảnh, video… qua lại giữa các thiết bị trong hệ sinh thái của Apple mà không gắn cáp kết nối rườm rà.

AirDrop cho phép bạn chuyển dữ liệu qua lại giữa các thiết bị một cách liền mạch. Ảnh: TIỂU MINh

Tuy nhiên, AirDrop thường xuyên bị lợi dụng để phát tán hình ảnh không phù hợp, đặc biệt là ở những khu vực đông đúc như trung tâm mua sắm, máy bay…

Không rõ chính xác khi nào tùy chọn Everyone for 10 Minutes sẽ có sẵn tại các quốc gia khác, hoặc liệu Apple có cho phép người dùng tùy chỉnh giới hạn thời gian trong tương lai hay không.

