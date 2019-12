Apple phát hành iOS 13.3, watchOS 6.1.1 và tvOS 13.3

Thứ Năm, ngày 12/12/2019 10:05 AM (GMT+7)

Apple vừa phát hành một loạt bản cập nhật mới cho iOS, watchOS và tvOS sau một thời gian thử nghiệm.

iOS 13 Sự kiện:

Trong số các bản cập nhật lần này, đáng chú ý nhất là iOS 13.3 và iPadOS 13.3 đi kèm một phạm vi rộng các tính năng mới.

Các tính năng mới chính cho iOS bao gồm cải tiến Screen Time để người dùng đặt quyền kiểm soát của phụ huynh về việc con cái sử dụng những thứ như FaceTime và Messages, cũng như khả năng quyết định những liên hệ mà con trẻ có thể gọi. Apple News+ cũng bao gồm bố cục mới cho các tờ báo hàng đầu, cùng một số cải tiến với ứng dụng Stocks. Tất nhiên cũng có các cải tiến và sửa lỗi khác được thêm vào.

Đối với watchOS 6.1.1, đó là bản cập nhật với các bản sửa lỗi và cải tiến mà không có tính năng mới. Điều này càng rõ ràng khi nhìn vào số phiên bản.

Cuối cùng là tvOS 13.3 không chứa nhiều tính năng mới đáng giá mà đơn giản là cho phép người dùng thêm hàng đợi Up next vào màn hình chính. Người dùng có thể chuyển đổi giữa What to watch và Up next.

Tất cả các bản cập nhật này hiện có sẵn, vì vậy người dùng có thể tiến hành cập nhật nó bằng tay hoặc cho tự động cập nhật qua đêm.

Nguồn: http://danviet.vn/ung-dung/apple-phat-hanh-ios-133-watchos-611-va-tvos-133-1040587.htmlNguồn: http://danviet.vn/ung-dung/apple-phat-hanh-ios-133-watchos-611-va-tvos-133-1040587.html